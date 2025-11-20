タレントの藤本美貴が11日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。“男女仲良しグループ”でキャンプに行く夫へのモヤモヤに答えた。

夫の友人女性「午前中に帰ればいいじゃーん」

藤本美貴

「毎年お祭りの日に、夫が“男女仲良しグループ”でキャンプに行っている」という相談者。今年は、日程が被らなかったため、家族でお祭りに行こうとしていたが、お祭りの日に帰ってくることが発覚。夫は友人女性に、「午前中に帰ればいいじゃーん」と言われたそうで、「家族の約束を半分破らせるようなことを言っている。夫に対しても、私に相談せず日程を決めたことに腹が立つ」と吐露。再度、キャンプのスケジュールが変更されたが、今度は、娘の運動会と被っており、「“運動会が終わってから行く”と言い出した。頑張った娘のために、家族で過ごしたいと考えていたので、考え方の違いにショックを受けた」と明かした。

これに藤本は、「つらいですね」と同情しつつ、「そもそも毎年のお祭りのときに、いつもキャンプに行ってる時点で嫌かも」とバッサリ。家族より“男女仲良しグループ”を優先する夫に対し、「絶対、全然、全部許せない」と語気を強め、「行かせないよね。そんなのダメに決まってるじゃん。スケジュールやり直してよ! って言う」と怒り心頭。一方で自身は、夫・庄司智春とスケジュールの共有を心がけているそうで、「話し合うクセづけは必要。自分たちの予定だけじゃなく、子供の予定もあるから」と語り、“男女仲良しグループ”についても、「結婚しちゃったら、行くなじゃなくて。家族をメインに考えてほしい」と訴えた。

また、友人女性の意見に流されたことにも、「そいつはお前の嫁か? みたいな。もう許せない。“午前中に帰ればよくない?”って言うんだったら、朝の6時半に帰ってきてくださいね」と言い放ち、「こっちは家族やってるんだから」とピシャリ。「私だったら、旦那にその女性の文句言うね。“お前は嫁の言うことは聞かないで、その女性の言うことは聞くのか”みたいな。“信じらんない!”って、すごい詰める。ガン詰めですよ」と息巻き、「ピシッと言ったほうがいい。“運動会終わってから行っていいかな?”って言われたら、“ダメに決まってるじゃん!”って」「たまには譲れないところもあるっていうのを、奥さんも主張していい」と背中を押していた。

コメント欄には、「こんな旦那が世の中いるんか…」「最初から最後まで理解不能」「キャンプ優先の旦那って…」「いつまで独身気分なん」「優先順位間違ったら家族失うよ」「私もミキティと一緒で絶対に行かせません!笑」など、呆れる声が多数寄せられている。