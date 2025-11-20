千葉ロッテマリーンズは、12月12日(金)に全国32劇場で公開するドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」のナレーションを俳優のピエール瀧さんが担当することを発表した。

本作品は、長いペナントレースを戦う選手が語る野球選手としての言葉や、チームがどのようにシーズンに挑んできたのか、どのように1年間を戦い抜いてきたのか、チームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。

ナレーションを務めるピエール瀧さんのコメントとプロフィールは次の通り

＜ピエール瀧さんコメント＞

「鈴木 昭汰投手がルーキーで入団した2020年、スポーツチャンネルでマリーンズの試合を全試合&全イニング観てみようと決めてから6年目の最終戦のZOZOマリンスタジアム。球場でお会いした、スマートなスーツ姿の球団関係者の方に映画のナレーションを依頼されました。最初は『いやいや、自分なんてそんな』とお断りしましたが、『是非に』ということで僭越ながら担当させていただくことになりました。後から聞いたらそのスーツ姿の方、マリーンズの球団社長さんでした。無知ですいません。歴史あるマリーンズ、そしてファンの皆様のために今年の記憶と記録のお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いします」。

＜ピエール瀧さんプロフィール＞

1967年、静岡県出身。1989年に石野卓球らと結成した電気グルーヴでミュージシャンとして活動する一方、1995年頃から俳優としてのキャリアをスタート。映画『凶悪』（2013）の演技が評価され、第37回日本アカデミー賞優秀助演男優賞など、数々の賞を受賞。主な出演作品は、ドラマ『64（ロクヨン）』（2015）、映画『怒り』（2016）、映画『アウトレイジ 最終章』（2017）、Netflixシリーズ『全裸監督』（2019）、『サンクチュアリ -聖域-』（2023）、『地面師たち』（2024）など。また、ゲームや映像のクリエイター、プロデューサー、執筆業など、活動は多岐にわたる。

