ドルトムントに所属するドイツ代表FWカリム・アデイェミは、来夏の移籍を望んでいるようだ。19日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。

現在23歳のアデイェミは、オーストリアのザルツブルクで頭角を表した後、2022年7月にドルトムントに完全移籍で加入した。今季はここまで公式戦14試合出場で3ゴール3アシストを記録するなど、同クラブでは通算121試合出場で29ゴール22アシストを記録している。

そんなアデイェミの現行契約は2027年6月30日までとなっており、ドルトムントとしては契約延長を望んでいるものの、同選手側が契約解除金を設定することを要求していることから、延長交渉は難航しているという。

このような状況から、アデイェミは最近、新しくホルヘ・メンデス氏を代理人に迎えた模様で、今シーズン終了後の移籍を決意しているという。ドルトムントも将来的にフリーで同選手を失うのを避けるためにこれを受け入れるしかないと見られており、契約が残り1年となる来夏に売却する可能性が浮上しているようだ。

なお、すでにメンデス氏はインテルやマンチェスター・ユナイテッドとアデイェミの移籍に向けて直接交渉していることも報じられているが、果たして同選手は来季どこでプレーすることになるのだろうか。