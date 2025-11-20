阪神タイガースは19日、アンソニー・マルティネス投手、スタンリー・コンスエグラ外野手の2選手と、来季の育成選手契約を締結し、両選手ともに同日帰国したことを発表した。

マルティネスはドミニカ共和国出身の25歳。2024年1月、阪神が球団として初めてドミニカ共和国で行ったトライアウトを経て、育成契約で入団した。190センチの長身を活かした投球を展開する右腕だ。

来日1年目の昨季は二軍で17試合に登板して防御率3.93。来日2年目の今季は9試合（先発7試合）に登板し0勝1敗、防御率2.95と数字を伸ばした。

コンスエグラは、2024年12月に行われたドミニカ共和国での2回目トライアウトで阪神と育成契約。長打力を売りにする右打ちの外野手だが、来日1年目の今季は守備での負傷交代などもあり、25試合出場で打率.148と苦しんだ。

だが、スイングスピードと打球速度の速さには目を見張るものがあり、来季は支配下契約を狙いに行くシーズンとなる。

帰国にあたっての両選手のコメントは下記の通り。

【アンソニー・マルティネス投手コメント】

2年目もたくさんの応援をありがとうございました。今年もいろいろ学ぶことができて、自分にとって大事な一年になりました。コーチ、スタッフ、チームメイトの皆さんに感謝しています。

【スタンリー・コンスエグラ選手コメント】

今年はケガが多くて大変な一年でしたが、その分、多くのことを学ぶことができました。応援してくれたファンの皆さん、本当にありがとうございます。支えてくれたコーチ、スタッフ、チームメイトにも感謝したいです。

