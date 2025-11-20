ODD Foot Works、新作アルバムより「Occult Freestyle」MV公開

ODD Foot Worksが、9月にリリースした約3年ぶりとなるニューアルバム『ODD FOOT WORKS 2』より「Occult Freestyle」のミュージックビデオを公開した。

「Occult Freestyle」は『ODD FOOT WORKS 2』の中盤に位置し、タイトル通りフリースタイル然とした自由奔放なラップとジャジーかつドープなサウンドが織りなす異色曲で、次曲「WA WA WA」へシームレスに繋げるインタールード的な役割を果たす1曲。

MVでは2倍速にした音源にリップシンクし、それを元の速度に戻すことで絶妙なスローダウンテンポの映像になっている。自分が吐いた煙がどこゆく風で形を変え次々と他人の耳に入っていくような映像演出が、楽曲のアイデンティティを立体的にしている。監督は写真家の岩澤高雄が担当。

また、ODD Foot Worksは、12月に大阪と東京で『ODD FOOT WORKS 2』を体現するツアーを開催する。

＜ライブ情報＞

「ODD inc. presents TOUR "ODD FOOT WORKS 2"」

2025年12月17日（水）大阪 Music Club JANUS

2025年12月23日（火）渋谷 CLUB QUATTRO

チケット：オールスタンディング 前売 ¥5,000（税込・ドリンク代別）

チケット購入：https://w.pia.jp/t/oddfootworks2025/

Official Web Site：https://oddfootworks.com/