「環境を変えるのは合理的」千賀滉大、移籍も良い選択肢！？複数球団が興…

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手が、今オフにトレード要員として放出されるとの見方が強まっている。それを踏まえ、米メディア『SNY』のアンディ・マルティーノ記者が、この右腕の潜在能力に各球団が興味を示していると報じた。

千賀は怪我がちな選手ではあるが、調子が良い時はエース級の活躍を見せることがある。

2023年には、ルーキーシーズンながら印象的なプレーを披露し、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入った。

今季はシーズン前半にリーグトップの防御率1.47という圧倒的な数字を残している。

一旦調子を落とすと低迷したままシーズンを終えることはあるものの、依然として評価は高い。

同メディアの番組『メッツ・ホットストーブ』に出演したマルティーノ記者は「千賀がトレードの対象になっているのは間違いない。

彼の持つ潜在能力、そしてベストの状態を見せた時のパフォーマンスにより、複数の球団が関心を示している。

この2年間を踏まえると、選手と球団双方にとって、環境を変えるという考え方は十分合理的だ。

確実にトレードされるという話ではないが、メッツはローテーションを大幅に入れ替えようとしているため、その一環として千賀が移籍する可能性はある。

彼の実力を考えれば、トレード先探しに苦労することはないだろう」との見解を示している。

