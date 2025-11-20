ロッテは20日、12月12日（金）に全国32劇場で公開するドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」のナレーションを俳優のピエール瀧さんが担当することになったと発表した。

この作品は、長いペナントレースを戦う選手が語る野球選手としての言葉や、チームがどのようにシーズンに挑んできたのか、どのように1年間を戦い抜いてきたのか、チームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。

▼ ピエール瀧さんコメント

「鈴木昭汰投手がルーキーで入団した2020年、スポーツチャンネルでマリーンズの試合を全試合&全イニング観てみようと決めてから6年目の最終戦のZOZOマリンスタジアム。球場でお会いした、スマートなスーツ姿の球団関係者の方に映画のナレーションを依頼されました。最初は『いやいや、自分なんてそんな』とお断りしましたが、『是非に』ということで僭越ながら担当させていただくことになりました。後から聞いたらそのスーツ姿の方、マリーンズの球団社長さんでした。無知ですいません。歴史あるマリーンズ、そしてファンの皆様のために今年の記憶と記録のお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いします」