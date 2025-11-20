大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは2年連続のワールドシリーズ制覇を果たしたばかりだが、その勢いはオフシーズンでも止まりそうにない。今オフも積極的に戦力を補強し、王朝化を一層加速させる可能性がある。米メディア『クラッチ・ポインツ』のベイリー・バセット記者が言及した。

大谷翔平選手やタイラー・グラスノー投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手、ブレイク・スネル投手、タナー・スコット投手など、ここ2年で加入した大物選手はいずれも投手が中心だ。

しかし、今のドジャースには打線の穴が依然として残されている。その最たる例が左翼手であり、主力不在のまま不振のマイケル・コンフォート外野手を起用し続けて今季を戦ってきた。

そこで、ドジャースはボストン・レッドソックスのジャレン・デュラン外野手を獲得し、有望株のザイア・ホープ外野手、エドゥアルド・キンテロ外野手、コ・チンシェン外野手などを放出する構図が提案された。

注目が集まるドジャースの動向についてバセット氏は「ドジャースは3連覇を狙う態勢が整っており、デュランの加入は戦力低下を防ぐ助けとなる。チームは層が厚く、余剰戦力も豊富だ。だからこそデュランの獲得は理にかなっている。今オフ、強豪がさらに強化される展開になってもおかしくない」と言及した。

