「平凡なオフを意味する」今永昇太残留で大型補強なしか！？　倹約路線の…

今永昇太 最新情報

フリーエージェント（FA）になった32歳の今永昇太投手が、シカゴ・カブスから提示された2220万ドル（約34億9000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受諾した。その結果、大型補強を行う可能性が後退したと、米メディア『シカゴシティ・スポーツ』が報じている。

今オフに入ると、今永の去就に注目が集まった。

まず、最初にカブスが3年総額5700万ドル（約89億5000万円）の球団オプションを破棄。

それに対し、今度は今永も1500万ドル（約23億6000万円）の選手オプションを行使しなかった。

その結果、今永はFAとなる。

一連の流れを受けて、カブスが大型補強を考えているから同選手を手放す選択をしたとの憶測が広まった。

ただ、そのタイミングでカブスはQOを提示し、今永を引き留める意思を示している。

同メディアによると「これは球団にとって、どちらに転んでも得となる判断だった」という。

その理由は「1年だけでも今永をキープできる可能性があり、もしFA移籍した場合でもドラフト補償を受け取れるから」とのこと。

とはいえ、今永の残留は、大型補強しないことを決定づけるものになったかもしれない。

同メディアはタイトルに「平凡なオフシーズンになる」とつけ、

「カブスが予算を超えて突っ込むタイプの球団ではないことを考えると、今年も例外なく倹約路線の補強になりそうだ。

2026年オフには今永、ボイド、タイヨン、レア、ハップ、ホーナー、鈴木誠也、ケリーら多くの契約が切れるとはいえ、だからといって今贅沢税超えを正当化する可能性は低い。

つまり、カブスは今年もお買い得な選手だけを探すことになるだろう。

5人の先発と2人のバックアップがいるというロジックを使い、先発投手については“再生工場案件”の1年契約に手を伸ばす可能性が高い」と伝えている。

【関連記事】

【了】