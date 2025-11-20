楽天は20日、西垣雅矢が今年1月に東京都渋谷区役所で婚姻届を提出し、入籍したことを発表した。お相手の女性は東京都出身の28歳の会社員とのこと。

西垣は球団を通じて「これから2人で支え合い、素敵な家庭を築いていきたいと思います。より一層自覚を持ち、チームの勝利に貢献できるよう精進いたします」とコメント。

西垣はプロ4年目の今季、自己最多の63試合に登板して、7勝1敗14ホールド、防御率1.96と飛躍の1年になった。