「千賀滉大ほど魅力的な選手はいない」菊池雄星とローテ結成も！？米メデ…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手が、ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手とローテーションを組む未来があるかもしれない。トレードで千賀を獲得することができれば、エンゼルスにとって先発陣の強化に繋がると、米メディア『ヘイローハングアウト』が報じている。

千賀は今季、22試合に登板し7勝6敗、防御率3.02、奪三振109をマーク。

怪我を境にシーズン前半と後半で別人のようにパフォーマンスが変化したが、それでも依然として千賀に対する評価は高い。

先発陣に不安があるサンディエゴ・パドレスなどがトレード先候補に挙がっていた。

そんな中、同メディアは「エンゼルスとしては、フリーエージェント（FA）市場で予算を使い、エース級の先発とローテ後方を固める投手を加えるのが望ましい。

しかし、トレード市場のほうがより安価で効率的に欠けているピースを補える可能性がある」とし、

補強する選手として「千賀ほど魅力的な選手はいない」との見解を示した。

続けて「もし千賀が健康を維持し、年間20試合以上先発できれば、11年に渡るプレーオフ不出場の悪循環を断ち切ることができるだろう。

そのための勝負の補強として、彼は十分に価値がある」と伝えた。

