大阪府の北東部に位置する門真市(かどまし)は、高い技術力をもつ「モノづくり企業」が多数あるまち。その中でも大手電機メーカーの本社があり、家電製品は返礼品としても提供されています。

今回は、門真市で年に一度開催される「関西フィルハーモニー管弦楽団 華麗なるニューイヤーコンサート」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

クラシックで素敵な年明けを! 「関西フィルハーモニー管弦楽団 華麗なるニューイヤーコンサート2026」について

関西フィルハーモニー管弦楽団 華麗なるニューイヤーコンサート2026

・開催日時：2026年1月25日(日) 14時開場・15時開演

・開催場所：門真市民文化会館 ルミエールホール 1F 大ホール

・アクセス：【電車】京阪電鉄「古川橋」駅から徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・駐車場：40台設置(地下) ※土日を中心に比較的込み合う日があり、公共交通機関のご利用をおすすめします。

年に一度、新しい年の幕開けに開催される「関西フィルハーモニー管弦楽団 華麗なるニューイヤーコンサート」。

門真情熱大使に就任している指揮者・藤岡幸夫さんのお話を聞くこともでき、ソプラノ歌手・安川みくさんがゲストとして出演します。

「美女と野獣」メドレーや「ミッション・インポッシブル」のテーマといった、誰もが一度は聴いたことのある曲をはじめ、「威風堂々」第1番や「魔笛」夜の女王のアリアといった王道クラシックまで、多彩な曲目を楽しむことができるのも魅力!

門真市と関西フィルハーモニー管弦楽団は、市民や地域の企業、団体に支えられ、楽団による文化芸術活動を充実し、多くの魅力的な文化芸術活動が展開されるまちをめざすため、「ホームタウンサポーター制度」を設けているそうです。

自治体からのメッセージ

タイガー魔法瓶やパナソニックの本社があるため、電化製品を豊富に返礼品として揃えており、寄附金額にあわせてほしい家電を見つけることができます。門真市は今後、古川橋エリアでは生涯学習複合施設や交流広場の整備を進め、まちづくりを起点にまちが生まれ変わります。ぜひ門真市のことを返礼品を通じて応援してください。

隠れた名品! 門真市ふるさと納税返礼品について

寒くなるこれからの季節にピッタリ! タイガー魔法瓶の電気ケトルを紹介します。

2025年度新製品 タイガー魔法瓶 電気ケトル PCT-A120

・提供事業者：タイガー魔法瓶株式会社

・本体質量：(約)730g

・容量：1.2L

・寄附金額：2万4,000円

小さく見えて大容量の「電気ケトル」です。たっぷり沸かすことができ、楽に持てるのが特徴。1,300Wのハイパワー電力とスピード蒸気検知により、カップ1杯分約140mLを約59秒でスピード沸騰できるとのこと。温かい飲み物を味わう際にも便利です。

今回は大阪府門真市のイベント「関西フィルハーモニー管弦楽団 華麗なるニューイヤーコンサート2026」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。毎年恒例のニューイヤーコンサート。年明けに楽しむことができる年に一度のイベントです。演奏曲は、映画のテーマ曲など有名な曲や耳なじみの良い曲ばかり! 新しい一年の始まりに華を添えてくれます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者