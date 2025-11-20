Awich、ウータン・クランRZA全⾯プロデュースのアルバムリリース発表

Awich が、先⾏シングル「Butcher Shop feat. FERG」や「Wax On Wax Off feat. FERG & Lupe Fiasco」を含むアルバム『Okinawan Wuman』を2025年11⽉21⽇（⾦）にリリースすることを発表した。
このアルバムはプロデューサーに、伝説的ヒップホップ集団ウータン・クランの創設メンバーにして、ヒップホップ史に多⼤な影響を与え続けてきた重鎮・RZAを迎え、彼がプロデュースする初の⽇本⼈ラッパーの作品となり、全世界が注⽬する作品となっている。
リリースに先駆けて、アルバムのジャケットとトラックリストが公開された。全13曲がラインナップされており、すでに公開されているFERGやLupe Fiascoの他にも、Joey Bada$$や、Westside Gunnなど豪華な客演にも注⽬が集まる。
Awich コメント
RZA という師と共に、沖縄の魂とヒップホップの精神を結び、世界へ向かう私の旅路を形にできたことをラッパーとして誇りに思います。
すべてが尋常ではない速さで消費される時代にあえて時間をかけ、幼い頃から胸の奥で育ててきた私の
物語を完結させるために創った作品です。⽂化を越えて響く波動を願って──
この作品が、アジアから世界への新たな道標になりますように。
＜リリース情報＞
Awich
『Okinawan Wuman』
配信⽇：2025年11⽉21⽇（⾦）0時
=収録曲=
1. Lotus (Skit)
2. Butcher Shop feat. FERG
3. Kaiju Of Okinawa (Skit)
4. Fear Us feat. Joey Bada$$ & RZA
5. Wax On Wax Off feat. FERG & Lupe Fiasco
6. Flexin in Shibuya (Skit)
7. Shibuya Flex feat. 454 & Mike
8. Ghosts of the East
9. A Woman Hung Up
10. Hold It Down feat. Westside Gunn
11. Noble Lies
12. Full Circle (Skit)
13. Wax On Wax Off -Japan Remix- feat. R-指定, NENE, 鎮座 DOPENESS & C.O.S.A.