Awich、ウータン・クランRZA全⾯プロデュースのアルバムリリース発表

Awich が、先⾏シングル「Butcher Shop feat. FERG」や「Wax On Wax Off feat. FERG & Lupe Fiasco」を含むアルバム『Okinawan Wuman』を2025年11⽉21⽇（⾦）にリリースすることを発表した。

このアルバムはプロデューサーに、伝説的ヒップホップ集団ウータン・クランの創設メンバーにして、ヒップホップ史に多⼤な影響を与え続けてきた重鎮・RZAを迎え、彼がプロデュースする初の⽇本⼈ラッパーの作品となり、全世界が注⽬する作品となっている。

リリースに先駆けて、アルバムのジャケットとトラックリストが公開された。全13曲がラインナップされており、すでに公開されているFERGやLupe Fiascoの他にも、Joey Bada$$や、Westside Gunnなど豪華な客演にも注⽬が集まる。

Awich コメント

RZA という師と共に、沖縄の魂とヒップホップの精神を結び、世界へ向かう私の旅路を形にできたことをラッパーとして誇りに思います。

すべてが尋常ではない速さで消費される時代にあえて時間をかけ、幼い頃から胸の奥で育ててきた私の

物語を完結させるために創った作品です。⽂化を越えて響く波動を願って──

この作品が、アジアから世界への新たな道標になりますように。

＜リリース情報＞

Awich

『Okinawan Wuman』

配信⽇：2025年11⽉21⽇（⾦）0時

https://linkco.re/3HPv4sgd

=収録曲=

1. Lotus (Skit)

2. Butcher Shop feat. FERG

3. Kaiju Of Okinawa (Skit)

4. Fear Us feat. Joey Bada$$ & RZA

5. Wax On Wax Off feat. FERG & Lupe Fiasco

6. Flexin in Shibuya (Skit)

7. Shibuya Flex feat. 454 & Mike

8. Ghosts of the East

9. A Woman Hung Up

10. Hold It Down feat. Westside Gunn

11. Noble Lies

12. Full Circle (Skit)

13. Wax On Wax Off -Japan Remix- feat. R-指定, NENE, 鎮座 DOPENESS & C.O.S.A.