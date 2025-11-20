きょう20日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜20:00～)では、「ゴチになります!26」に武田鉄矢が24年ぶりに参戦する。

普段、妻から厳しい食事指導を受けていてあまり外食はしないという武田。今回は特別に許可が降りたという。そして今回から矢部浩之がゴチに復帰。だが無傷ではなく、厳しい条件が課せられる。

ゴチバトルの舞台は、広尾にある和と洋が融合したフレンチ懐石が味わえる「広尾おくむら」。設定金額は超高額の30,000円で、ビリの自腹額は8人で24万円前後となる。

今回のテーマは「秋の私服ゴチ」。全員が、人の先を行く秋のモテモテコーデで登場し、そのセンスをファッションAIが採点する。最下位は高額のおみや代を自腹ということで、アンチAIの岡村隆史からは早速クレームが入る。

おしゃれ番長・増田貴久は自信満々で、今回もド派手コーデで決める。昨年の私服ゴチで100点満点だった高橋文哉は、今年もシックにまとめたコーデで全員が「めちゃくちゃ格好いい!」とベタ褒めだ。

小芝風花は気合いを入れて手編みしたというアイテムを身にまとい、白石麻衣は流行の色のワントーンでゆるふわコーデ。ゲストの武田は“深まる秋”を意識し、大人の品の良さに隠れたこだわりを見せ、一同感心する。矢部はあるワンポイントアイテムで勝負に。そして、岡村の番にはまさかのファッション界のドンが登場する。

30年前にも『ぐるナイ』に出演した武田だが、当時「熱量があった」と言うナインティナインと体を張って挑んだ貴重な映像を公開。当時を振り返りナイナイの印象を語る。

増田とは、2001年放送『3年B組金八先生』第6シリーズ(TBS)で共演しているが、実は今だから言える金八先生の裏話が。せいやはモノマネがきっかけとなり、ドラマ『102回目のプロポーズ』(フジテレビ)で共演。もともと武田に憧れていたと言うせいやが、公認をかけて全力ものまねを披露する。

残り3戦で自腹レースは過酷を極めており、結果発表は緊張感が最高潮に。武田は「贅沢なものを食べていると言う実感がひたひたと伝わってくる」とグルメを満喫するも、結果発表には「苦境で～す」と戦々恐々だ。現在最下位の小芝は「ピンチだからこそ攻めようと思って」とチャレンジする。そして、最後はまさかの結末に一同騒然となる。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（11月20日放送前時点）

第1位：増田貴久 22万5,000円

第2位：せいや 28万3,300円

第3位：岡村隆史 36万7,412円

第4位：高橋文哉 56万5,150円

第5位：白石麻衣 76万2,700円

第6位：小芝風花 85万6,800円



(C)日テレ