大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す来季へ向け、今オフも積極的に戦力整備を行うとみられている。その中には、ダルトン・ラッシング捕手の起用法変更も含まれるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ラッシングはチーム随一のプロスペクトとして将来が期待される選手で、今季5月に待望のメジャー昇格を果たした。ただ、正捕手であるウィル・スミス捕手の壁は高く、53試合、打率.204、4本塁打、24打点にとどまった。

同メディアは「ドジャースは今オフ外野補強にどう取り組むか決める必要があり、いくつかの選択肢がある。フリーエージェント（FA）は、最も多くの選択肢が容易に得られるように思える。あるいは、昨オフマイケル・コンフォート外野手と契約したのと同じような、別の短期的なつなぎの選択肢で運を試し、より良い結果を導き出そうとすることもできる。もう一つの解決策としては、既存戦力で強化することが考えられる」と言及。

続けて、「ロサンゼルスタイムスのジャック・ハリス記者は、『スミスの後ろで出場時間が限られ苦戦していたラッシングが、再び外野で出場時間を得る可能性も残されている』と報じている。チームが彼の外野起用を検討したのは今回が初めてではない。彼をメジャー昇格させる当初の計画の一つは、2024年シーズン終了後に3Aで左翼としてプレーさせることだった」と記している。

