「再契約はまずない」ドジャース、今季の主力選手がライバル球団に移籍す…

ロサンゼルス・ドジャースで不本意な1年を過ごしたマイケル・コンフォート外野手はフリーエージェント（FA）となっている。ドジャースとの再契約はないとの見方が強い中、サンディエゴ・パドレスが獲得する可能性が浮上した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

コンフォートは今季、キャリアで初めて打率1割台、OPS.637と低調な数値を記録。本塁打12は2016年以来の低水準で、三振率24.9％は2017年以来の高さだった。

それでも平均打球速度や打球方向などの指標が過去の好調時とほぼ変わらなかった点は評価されており、来季に向けた復活の兆しもある。

そこで、新天地としてナ・リーグ西地区のパドレスが有力候補に挙げられており、他にもピッツバーグ・パイレーツやクリーブランド・ガーディアンズの名前も挙がっている。

再起をかけるコンフォートについてコロマ氏は「来季の復活は決して非現実的ではない。ただしドジャースが彼と再契約することはまずなく、同地区に残留する場合、ドジャースは放出が正しかったかを問われることになるだろう」と言及した。

