ここでは、2025年オフに東北楽天ゴールデンイーグルスを構想外となった選手を紹介する。

柴田大地

柴田大地

東北楽天ゴールデンイーグルスの柴田大地（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／94kg

・生年月日：1997年11月7日

・経歴：日体荏原高 - 日本体育大 - 日本通運

・ドラフト：2021年ドラフト3位（ヤクルト）

昨オフに現役ドラフトで加入し、今季はプロ初勝利を挙げた柴田大地。しかし、一軍定着には至らず、移籍1年目で戦力外通告を受けた。

日本通運から2021年ドラフト3位で東京ヤクルトスワローズに入団。ルーキーイヤーに一軍デビューを果たしたが、一軍での登板機会は限定的となった。

プロ3年目の昨季は1試合の一軍登板にとどまり、同年オフの現役ドラフトで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。

新天地で迎えた今季は、嬉しいプロ初勝利をマークしたが、シーズンの大半をファームで過ごし、わずか6試合の一軍登板に終わった。

二軍でも45試合登板、2勝2敗、防御率4.30と目立つ数字を残せず。

楽天は今秋のドラフト会議で、投手を中心に指名。その煽りを受け、ドラフト会議後の10月29日に来季の戦力構想外が通達された。

移籍からわずか1年で退団となり、他球団での現役続行を模索する。

