FIFAワールドカップ26への出場の可能性が残っているチェコ代表だが、選手たちがファンに対して反抗したことで処分を受けることとなった。

ヨーロッパ予選も最終節を迎えた中、チェコは17日にジブラルタル代表とホームで対戦。試合は6ー0で圧勝をおさめていたが、問題は試合後に起こった。

すでにグループLで2位を確定させていたチェコ。ヨーロッパ予選プレーオフに進むことが決まっていた中、試合に大勝したものの、選手たちはファンへの挨拶を行わないことを決断。予選でのパフォーマンスに対して批判を受けていたことを理由に、感謝の意を示すことを拒否していた。この先も残り4枠となるプレーオフに臨むため、ファンの後押しも必要な状況だが我慢の限界に。しかし、チェコサッカー協会（FAČR）は選手たちの振る舞いについて謝罪するとともに、MFトマーシュ・ソウチェクを次の試合ではキャプテンから下すことを決定した。

「FAČRの執行委員会は、昨日のジブラルタルとの試合後の選手の行動に失望しており、ファンに謝罪します。残念ながら、選手たちの態度が、ピッチ上のパフォーマンスや、代表チームがFIFAワールドカップ26のプレーオフに進出するという明るい事実を完全に覆い隠すことになってしまいました」

「どの選手も、代表する栄誉を与えられた国よりも優れた存在ではなく、チェコ代表チームを応援するために自分の資産や時間、エネルギーを捧げるファン以上の存在ではありません。同時に、ファンには最近の試合での不十分なパフォーマンスに対する不満を表明する権利があります」

「選手たちの反応は正反対であるべきでした。彼らは熱心なファンに感謝すべきでした。昨日の応援だけでなく、予選を通して納得のいかないパフォーマンスが続いた後も、長期にわたって疲れ知らずのサポートをしてくれたことにも感謝すべきでした」

「FAČRは、トマーシュ・ソウチェクが次の試合でキャプテンとしてチームを率いることをやめ、昨日の試合に関連するボーナスを選手たちに支給しないことを決定しました。これらの資金は、困窮している人々への支援として寄付されます。FAČRを代表して、チェコサッカーを応援しサポートしてくださっている皆様に、感謝を申し上げます」

チェコ代表はグループLに入り、5勝1分け2敗の勝ち点16で2位フィニッシュ。首位のクロアチア代表は勝ち点22を稼いでいる中、10月には格下でもあるフェロー諸島に敗れるなどしてファンの怒りを買っていた。