w.o.d.、ライブアルバム2週連続配信リリース決定

神戸発の3ピースバンドw.o.d.が、2公演のライブ音源を2週連続で配信リリースすることを発表。11月26日に『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』を、12月3日に『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』をリリースする。

2023年初頭にリリースした『LIVE IN TOKYO 2022』以来、自身約3年ぶりとなるライブ音源リリースとなり、『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』は、2024年リリースのメジャー1stアルバム『あい』を引っ提げて開催した全国24公演の「I SEE LOVE Tour」東京・豊洲公演を収録し、『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』は、今夏配信リリースした『TOKYO CALLING』『grunge is dead. EP』を携えて開催した「LOVE BUZZ Tour」東京・Zepp Shinjuku公演を収録する。

『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』では、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』オープニングテーマに起用され全世界で1200万ストリーミングを超えるバイラルヒットとなった「STARS」をはじめ、中野雅之（THE SPELLBOUND / BOOMBOOMSATELLITES）をサウンドプロデューサーに迎え入れた楽曲「My Generation」「エンドレス・リピート」や、Music Videoも話題となった「Take It Easy」などアルバム『あい』収録曲全曲が披露され、自身最大キャパで開催されたワンマンライブ公演。

『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』では、最新作『grunge is dead. EP』収録曲全曲披露に加え、新旧織り交ぜた今のw.o.d.が堪能できる会心の仕上がり。両公演ともに初配信リリースとなるライブ音源を多数含み、2公演で全38曲を収録する。

各公演のライブフォトをデザインした臨場感あるジャケット写真も公開となっている。また、配信リリースに先駆けてw.o.d.オフィシャルYouTubeチャンネルをはじめとした各種SNSにてティザームービーを公開中。Spotifyではカウントダウンが開始となっている。

■w.o.d.メンバーコメント

ライブ音源なんかなんぼあってもいいですからね。ライブの光景思い出すなり、スタジオ録音と聴き比べるなり、好きなように楽しんでください。ラブ！

w.o.d. サイトウタクヤ（Vo&Gt）

＜リリース情報＞

『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』

2025年11月26日（水）リリース

https://wod.lnk.to/ISEELOVETour_ToyosuPIT

=収録曲=

1. エンドレス・リピート

2. イカロス

3. Kill your idols, Kiss me baby

4. あばく

5. KELOID

6. 喜劇

7. ネックレス

8. 陽炎

9. Take It Easy

10. Mayday

11. lala

12. 1994

13. 2024

14. あなたの犬になる

15. STARS

16. 楽園

17. Fullface

18. 踊る阿呆に見る阿呆

19. My Generation

『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』

2025年12月3（水）リリース

https://wod.lnk.to/LOVEBUZZTour_ZeppShinjuku

=収録曲=

1. UNINSTALL

2. STARS

3. 失神

4. THE CHAIR

5. Fullface

6. イカロス

7. 1994

8. スコール

9. lala

10. 喜劇

11. DAWN

12. 白昼夢

13. あらしのよるに

14. TOKYO CALLING

15. 踊る阿呆に見る阿呆

16. My Generetion

17. エンドレス・リピート

18. BURN MY BEAUTIFUL FANTASY

19. Sunflower

w.o.d. HP https://www.wodband.com/