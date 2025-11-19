バルセロナに所属するブラジル代表FWハフィーニャが戦線復帰に近づいているようだ。18日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。

昨シーズンは公式戦57試合で34ゴール26アシストという圧巻の成績を残し、ハンジ・フリック体制初年度での国内3冠達成に大きく貢献したハフィーニャ。今シーズンも開幕からの公式戦7試合で3ゴール2アシストをマークしていたが、9月下旬に行われたラ・リーガ第6節オビエド戦でハムストリングを負傷。先月下旬のエル・クラシコ前には全体トレーニングに合流したものの実戦復帰は叶わず、2ケ月近く離脱が続いている。

報道によると、ハフィーニャは現地時間18日火曜日の全体トレーニングに部分的にではあるが合流したとのこと。胃腸の不調のため数分間で切り上げたものの、チームメイトとともにピッチに立ち体を動かしたようだ。今後のコンディション次第ではあるが、現地時間22日に控えているラ・リーガ第13節アスレティック・ビルバオで数分間プレーする可能性もあるようだ。

バルセロナでは、ハフィーニャと同じくオビエド戦で負傷したスペイン代表GKジョアン・ガルシアもすでにピッチでのトレーニングに復帰しており、アスレティック・ビルバオ戦でも起用可能と報じられている。“宿敵”レアル・マドリードを「3」ポイント差で追うバルセロナにとって、新守護神、そして前線の主軸かつハイプレス戦術の肝とも言えるハフィーニャの復帰は大きな追い風となるだろう。

一方、エル・クラシコで負傷したスペイン代表MFペドリは別メニューでの調整が続いており、アスレティック・ビルバオ戦で復帰する可能性は低いという。