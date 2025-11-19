大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦において、4度の申告敬遠を受けた。この複数回の申告敬遠の是非がシリーズ中に議論の的となっていたようだ。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。

大谷は圧倒的な活躍を見せており、ブルージェイズが勝負を避けるのは理にかなっていた。一方で、申告敬遠の多用が「試合をつまらなくする」「極端すぎる」という批判も巻き起こり、敬遠の規制や禁止を求める声まで上がった。

この声についてフレディ・フリーマン内野手は「ここ数年は試合時間の短縮がテーマで、申告敬遠は4球を投げずに進められる。戦略は戦略だ。もし自分が監督でも、翔平には打たれたくない。他の打者と勝負する方が合理的だ」と語った。

また、デーブ・ロバーツ監督は「偏見のある自分としては、ドジャースに有利になるから、それを禁止してほしいと願っている。球界全体で考えれば戦略として必要だ」と反応している。

申告敬遠に対する声についてイブラ氏は「ワールドシリーズは、大谷の爆発的な打撃と、ムーキー・ベッツ内野手らの不調が重なるという特殊な条件が生んだ現象にすぎなかったと言える。世界中のファンの注目が集まり、議論を呼ぶほどの存在感こそ、大谷という選手が特別である証だ」と言及した。

