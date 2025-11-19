香音 初の“若ギャルママ”役でドロドロ復讐劇に参戦！「破天荒ママを演じさせてもらってます」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月9日の放送では、香音さんが現在出演するドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（フジテレビ／毎週火曜23:00～）と初のママ役などについて語りました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：今まさに香音さんはドラマにご出演中だとお聞きしました。どんなドラマですか？香音：「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（フジテレビ／毎週火曜23:00～）というタイトルのドラマです。FUKAMI：なんか怖い！香音：このドラマは、ママ友たちのいじめが原因で娘を亡くした母親が、全身整形して、そのいじめたママ友たちを復讐していくお話です。FUKAMI：え、すごい話。ドロドロね。香音：そうですね。結構いろんなドロドロな人間ドラマだったり、復讐だったり、恋愛の要素も少しあったりもするんですけど。私の役は、ママ友たちの一番上のカーストの2番目の位置にいる若ギャルママです。FUKAMI：えっ！ママ役なの？香音：そうなんです。初めてママ役をやりました。25歳のママで、6歳の娘ちゃんがいる役です。FUKAMI：ギャルママ！香音：そうです。破天荒ママを演じさせてもらってます。FUKAMI：でも難しそう。つまりそのグループが、ママ友を追い込んでしまったわけだから、リベンジされる人たちの中の1人ということですね？香音：はい。結構いろんなママたちが、いろんな残酷なやり方でリベンジされていきます。FUKAMI：何ですか、その昼ドラっぽい展開は！みんなが好きなやつ（笑）。香音：そうだと思います。普通に生きていたら起こらないような、でもすごくリアルなママ友たちの世界で、もしかしたらこういう世界もあるのかもしれないと思わせてくれるような、ちょっとリアルだけど非現実的な内容になっていると思います。FUKAMI：ちなみに、いじめたママたちをやっつけに来る全身整形したお母さんはどなたが演じているのですか？香音：水野美紀さんが元の役で、全身整形して齊藤京子さんになるんです。FUKAMI：面白そう！すごく見たくなりました。なんだかスカッとしそう。つまり、意地悪をした人たちを成敗していく“水戸黄門スタイル”ということですね。香音：毎話毎話、逆襲劇が始まるので、絶対スカッとさせる内容になっています。皆さんぜひチェックしてください！番組では他にも、大学生活と母の教え、幼少期に通ったスクールでの演技レッスンなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/