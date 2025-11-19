大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフフリーエージェント（FA）になっているミゲル・ロハス内野手の去就が注目されている。同選手は来季限りでの引退意向を明かしているが、引退後はキケ・ヘルナンデス内野手とともに指導者の道を歩みたいようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今オフのドジャースはロハス、キケを含め7名の選手がFAになっているが、彼ら両名については再契約を結ぶことが濃厚とみられている。

同メディアは「ロハスはすでに引退選手としての将来を見据え始めており、将来はMLBの監督になることを夢見ている。彼はダグ・マケイン記者に対し、キケが将来素晴らしいコーチになると確信しており、このユーティリティーマンをチームに迎え入れたいと語った」と言及。

続けて、「キケは間違いなく僕のベンチコーチになるだろう。彼が持つ知識と鋭さは、球界でも数少ないものだ。細かい部分に注意を払い、ゲームの分析面を深く理解し、そして古き良き時代の野球も知っている。彼は本当に重要な存在になるだろう。彼が野球を引退した後の将来や、その時期についてはわからないが、僕がそばに置いておきたい人物だと思う」というロハスのコメントを伝えている。

