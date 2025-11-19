マンチェスター・ユナイテッドがウルヴァーハンプトン（ウルブス）に所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスに関心を寄せているようだ。18日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

ルベン・アモリム体制2年目での飛躍に向けて、今夏の移籍市場で2億ポンド（約409億円）以上を費やしたマンチェスター・ユナイテッド。スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコ、カメルーン代表FWブライアン・ムベウモ、ブラジル代表FWマテウス・クーニャを獲得し、ベルギー代表GKセンヌ・ラメンスを新守護神として迎えたが、噂されていた中盤の補強は行われなかった。

来夏にはブラジル代表MFカゼミーロとの契約が満了となることから、マンチェスター・ユナイテッドはノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFエリオット・アンダーソンやクリスタル・パレスの同MFアダム・ウォートン、ブライトンのカメルーン代表MFカルロス・バレバらを注視。来夏の移籍市場で巨額の資金を投じ、獲得に乗り出すものと見られている。

しかし、アモリム監督は来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に向けて、1月の移籍市場で中盤を補強したいと考えている模様。報道によると、アンダーソンらと比較して低コストでの獲得が見込めるJ・ゴメスが有力候補となっているようだ。クーニャの元チームメイトでもある同選手の移籍金は4400万ポンド（約90億円）程度と噂されているという。

現在24歳のJ・ゴメスは母国の名門フラメンゴの下部組織出身で、2020年10月にトップチームデビューを飾った。2023年1月にウルブスへ加入し、中盤の主軸としてここまで公式戦通算103試合に出場し7ゴール4アシストをマーク。昨年3月にデビューしたブラジル代表では国際Aマッチ通算10試合に出場している。