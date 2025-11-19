今日の運勢は？ ★11月20日（木）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月20日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月20日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？自分のペースで人と関わることで魅力が大幅にアップ。無理に盛り上げようとせず、穏やかな距離感を保つことで関係が安定します。あなたの醸し出す静けさが、相手に安心を与える日になるでしょう。財布の中身を整えると運気が動きます。レシートを捨てる、カードを整理する、それだけで散財が減っていきます。お金は秩序を好みます。整った状態が、次の豊かさを呼び込むための合図になるでしょう。今日のあなたは、自分の魅力を押し出すより相手を“引き立てる側”に回ると恋の流れが良くなります。相手を立てる気づかいが、自然とあなたの優しさを印象づけます。今日は「途中で終わっていること」に再び向き合うと良い日。放置していた作品や計画に手を入れると、思いがけず完成に近づきます。昔の自分との対話が、新しい創造の原点になるでしょう。小さな出費を後悔のない気持ちで行うことが吉。今日使うお金は「心の快適さ」を整えるための必要経費です。値段よりも満足度を重視すると良い流れになります。自分を満たす使い方が、長い目で見れば豊かさを呼びます。相手に期待しすぎず、自分の境界を大切にする日。思いやりは、距離の中に生まれます。無理に合わせなくても、誠実でいれば関係は続きます。確かな絆を育てるには、自分に嘘をつかないことです。眠る前の五分間を、自分のためだけに使ってください。ストレッチでも、感謝でも構いません。そのわずかな時間が、心をリセットしてくれます。小さな習慣が、明日の安定を支える柱になります。言葉よりも態度が伝わる日。そっけなく見えても、ふとした気づかいに本心が現れます。感情を飾らず、今のあなたのままで十分です。相手はその自然さに惹かれています。今日は新しい挑戦に良い日。完璧に準備が整わなくても、動きながら整えることで形になります。結果よりも、踏み出した勇気が評価される日です。もちろん勢いだけでなく、誠実さを忘れずに。周囲の評価を気にせず、自分の世界に集中できる日。静かに没頭する時間が、心の整理にもなります。我を忘れることが、活力を取り戻すためのヒントです。一人で背負ってきたことを、そろそろ分け合うタイミングです。人に頼ることで効率だけでなく、信頼も生まれます。協力を求めることは弱さではなく、チームを強くする勇気のかたちです。心と体は同じリズムで動いています。遅刻をしても焦らないことです。焦りの気持ちが出たときは、呼吸を整えてください。幸運の秘訣は、今日一日で、深呼吸を10回することです。今日は十分に生きた！と思える一日を過ごしていますか？■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。