日本時間19日、北中米カリブ海予選が幕を閉じ、「大陸間プレーオフ」と「欧州予選プレーオフ」を除いた各大陸予選が終了。来夏にカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われる『FIFAワールドカップ（W杯）26』に出場する48チーム中の42チームが決定した。ホスト国を除く世界最速でW杯出場を決めた日本は、8大会連続8度目の本大会出場。ベスト16の壁を超え、“最高の景色を”目指す。

出場国数が「32」から「48」に拡大した今大会、現時点では4チーム（ウズベキスタン、ヨルダン、カーボベルデ、キュラソー）が初出場を果たし、ノルウェーやスコットランド、オーストリアといった欧州の国々も7大会ぶりに参戦。その一方で、2大会連続で本大会出場を逃しているイタリアがまたしてもプレーオフに回ることとなった。

なお、残りの6チームは、大陸間プレーオフを勝ち抜いた2チームと、欧州予選プレーオフを勝ち抜いた4チームで、プレーオフは来年3月に開催。プレーオフの対戦カードを決める組み合わせ抽選会は、日本時間20日の21時からスイスのFIFA本部で行われる。

すでに本大会出場を決めた42チームと、大陸間プレーオフに進出した6チーム、欧州予選プレーオフに臨む16チームは以下の通り。

■本大会進出チーム

▼ 開催国＋北中米（3+3）

・カナダ代表

・メキシコ代表

・アメリカ代表

・パナマ代表

・キュラソー代表

・ハイチ代表

▼ アジア（8）

・日本代表

・イラン代表

・ウズベキスタン代表

・韓国代表

・ヨルダン代表

・オーストラリア代表

・カタール代表

・サウジアラビア代表

▼ 欧州（16）

・イングランド代表

・フランス代表

・クロアチア代表

・ポルトガル代表

・ノルウェー代表

・ドイツ代表

・オランダ代表

・ベルギー代表

・オーストリア代表

・スイス代表

・スペイン代表

・スコットランド代表

・未定

・未定

・未定

・未定

▼ 南米（6）

・アルゼンチン代表

・ブラジル代表

・エクアドル代表

・ウルグアイ代表

・コロンビア代表

・パラグアイ代表

▼ アフリカ（9）

・モロッコ代表

・チュニジア代表

・エジプト代表

・アルジェリア代表

・ガーナ代表

・カーボベルデ代表

・南アフリカ代表

・コートジボワール代表

・セネガル代表

▼ オセアニア（1）

・ニュージーランド代表

■プレーオフ進出チーム

▼ 大陸間プレーオフ（6→2）

・ニューカレドニア代表（オセアニア）

・ボリビア代表（南米）

・DRコンゴ代表（アフリカ）

・イラク代表（アジア）

・ジャマイカ代表（北中米カリブ海）

・スリナム代表（北中米カリブ海）

▼ 欧州プレーオフ（16→4）

・スロバキア代表

・コソボ代表

・デンマーク代表

・ウクライナ代表

・トルコ代表

・アイルランド代表

・ポーランド代表

・ボスニア・ヘルツェゴビナ代表

・イタリア代表

・ウェールズ代表

・アルバニア代表

・チェコ代表

・ルーマニア代表

・スウェーデン代表

・北アイルランド代表

・北マケドニア代表