大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手の獲得に動くのではと噂されている。具体的な動きはまだない状況だが、噂止まりで終わる可能性もゼロではなさそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースはマイケル・コンフォート外野手が打撃不振から抜け出せないまま、今季限りでの退団が確実視されている。その穴にタッカーが加入すれば打線の厚みが増し、大谷の打点増加など様々なメリットが見込まれる。

ただ、同メディアは「ESPNのアルデン・ゴンザレス記者によると、ドジャースはタッカーが今オフ締結すると予想されている大型契約には関心を示していないという」としつつ、「業界筋はタッカーの市場が成立しない場合を除き、ドジャースの本格的な関与はないと考えている。チームは打線の補強に前向きで、外野手での補強が最も理にかなっている。しかし、タッカーに対して10年や12年といった長期契約を結ぶことはないと予想される」というゴンザレス記者の見解を紹介。

続けて、「彼は過去5シーズン、毎年20本以上のホームランを放ち、その内4シーズンはオールスターにも出場している。今オフ獲得可能なフリーエージェント（FA）の中でも間違いなく最高の選手の一人だが、ドジャースは長期契約を避けたいのであれば、他の選手に目を向ける可能性もある」と記している。

