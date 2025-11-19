チャペック、ブランド再生から10周年を記念した新作「TIME JUMPER」を発表

ウォッチブランドのチャペックは、ブランド再生から10周年、初代、フランソワ・チャペックが工房を開いて180周年というダブルのアニバーサリーを迎える運びとなった。これを記念し、新作モデル「TIME JUMPER（タイム・ジャンパー）」を発表した。

本モデルが着想を得たのは、フランソワ・チャペックの19世紀の懐中時計。これに自社開発の新キャリバー10を組み合わせて完成させたモデルである。ちなみに、「キャリバー10」とはチャペックが次の10年を見据えて開発した新しい自社製オートマティック・プラットフォーム。従来のモジュール構造ではなく、各複雑機構を完全に統合する「統合設計」に基づいて制作されたものである。

クラシックなアイデアにモダンなデザイン、そして伝統的なギョーシェ装飾が合わさり、ユニークなタイムピースが完成した。

TIME JUMPER

ムーブメント（Cal. 10.1）

・自動巻／約60時間パワーリザーブ（シングルバレル）

・振動数 4Hz（28,800 vph）／石数 44／パーツ数 275

・リサイクル950プラチナ製センターローター（スケルトン）

・スイスレバー脱進機／フリースプラング（4つの慣性ウェイト）

・仕上げ：ロジウム・プレートのブリッジ（サンドブラスト＆サーキュラー・ブラッシュ、面取り）

機能

・ジャンピングアワー（24時間／2枚のサファイア・アワーディスク、スーパールミノバ）

・トレーリング・ミニッツ（レーザー着色・テクスチャ加工ブルー・ミニッツディスク）

ケース／ストラップ

・ステンレススティール＋ホワイトゴールドの象嵌細工または、3Nイエローゴールド＋象嵌細工

・径40.5mm、厚さ10.5mm（ハーフハンター・クリスタル含む12.35mm）

・サファイア・クリスタル（反射防止）／サファイア製ケースバック

・6時位置：カバー開閉プッシャー／ねじ込み式リューズ／防水 3気圧

・ブルーラバー・ストラップ、ピンバックル（ケース素材に準ずる）

TIME JUMPER ステンレススティール（100本限定）

予価 11,550,000円（税込）

TIME JUMPER 3Nイエローゴールド（30本限定）

税込予価 16,830,000円（税込）