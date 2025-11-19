ヴァンフォーレ甲府は19日、DF山本英臣の活動停止を発表した。

一部週刊誌から山本の不倫疑惑が報じられていたなか、甲府は18日に「この度の一部週刊誌における弊クラブ所属、山本英臣選手の報道に関して、クラブ関係者各位には、多大なるご迷惑をおかけ致しましたことについて、深くお詫び申し上げます。今後、本人に対して、事実確認を行い、適切な対応に努めて参ります」と報告していた。

そんななか、甲府は19日に「この度の一部週刊誌報道を経て、山本英臣選手本人からクラブに関係する皆様に迷惑がかからぬよう活動自粛の申し出があった事から、本日（11/19）より活動停止することになりましたので、お知らせいたします」と本人の申し出によって活動を停止することになったことを伝えている。

山本は1980年6月26日生まれの現在45歳。ジェフユナイテッド市原（現：ジェフユナイテッド千葉）の下部組織出身で1999年にトップチームへ昇格し、2003年から甲府でプレーしている。ここまで公式戦通算646試合出場14ゴール13アシストという成績を残し、3度のJ1リーグ昇格や天皇杯優勝に貢献。今シーズンはここまで2025明治安田J2リーグでの出場機会はなく、2025JリーグYBCルヴァンカップで1試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合に出場していた。