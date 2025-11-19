[写真]=Getty Images

　FIFAワールドカップ26北中米カリブ海予選・3次予選（最終予選）の最終節が18日に各地で行われ、各グループの順位が確定した。

　2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ26に向けた北中米カリブ海予選には、北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）に加盟する32の国と地域が参加。大会開催国であるアメリカ、メキシコ、カナダの3カ国は予選が免除され、3次予選では首位の3チームに出場権が与えられることになっており、各グループ2位の中の成績上位2カ国が大陸間プレーオフに進出することとなる。

　最終節を前にした5試合では各グループともにW杯に出場する国は決まっておらず、最終節の結果次第に。グループBでは首位キュラソー代表と2位ジャマイカ代表の直接対決も実現した注目の最終節の結果、パナマ代表が2大会ぶり2回目、キュラソー代表が史上初、ハイチ代表が1974年大会以来となる13大会ぶり2回目のW杯出場を決めた。

　最終節の結果、順位表は以下の通り。

◆■北中米カリブ海予選・最終節

▼グループA
パナマ代表　3－0　エルサルバドル代表
グアテマラ代表　3－1　スリナム代表

▼グループB
トリニダード・トバゴ代表　2－1　バミューダ代表
ジャマイカ代表　0－0　キュラソー代表

▼グループC
コスタリカ代表　0－0　ホンジュラス代表
ハイチ代表　2－0　ニカラグア代表

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

▼グループA
1位　パナマ代表（12／＋5）
2位　スリナム代表（9／＋3）
3位　グアテマラ代表（8／＋1）
4位　エルサルバドル代表（3／－9）

▼グループB
1位　キュラソー代表（12／＋10）
2位　ジャマイカ代表（11／＋8）
3位　トリニダード・トバゴ代表（9／＋1）
4位　バミューダ代表（0／－20）

▼グループC
1位　ハイチ代表（11／＋3）
2位　ホンジュラス代表（9／＋3）
3位　コスタリカ代表（7／＋2）
4位　ニカラグア代表（4／－8）

▼各グループ2位（上位2カ国が大陸間プレーオフに進出）
1位　ジャマイカ代表（11／＋8）
2位　スリナム代表（9／＋3）
3位　ホンジュラス代表（9／＋3）
※グループ内の全試合における総得点の差で2位、3位が決定。（スリナム代表が9得点、ホンジュラス代表は5得点）