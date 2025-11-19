FIFAワールドカップ26北中米カリブ海予選・3次予選（最終予選）の最終節が18日に各地で行われ、各グループの順位が確定した。

2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ26に向けた北中米カリブ海予選には、北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）に加盟する32の国と地域が参加。大会開催国であるアメリカ、メキシコ、カナダの3カ国は予選が免除され、3次予選では首位の3チームに出場権が与えられることになっており、各グループ2位の中の成績上位2カ国が大陸間プレーオフに進出することとなる。

最終節を前にした5試合では各グループともにW杯に出場する国は決まっておらず、最終節の結果次第に。グループBでは首位キュラソー代表と2位ジャマイカ代表の直接対決も実現した注目の最終節の結果、パナマ代表が2大会ぶり2回目、キュラソー代表が史上初、ハイチ代表が1974年大会以来となる13大会ぶり2回目のW杯出場を決めた。

最終節の結果、順位表は以下の通り。

◆■北中米カリブ海予選・最終節

▼グループA

パナマ代表 3－0 エルサルバドル代表

グアテマラ代表 3－1 スリナム代表

▼グループB

トリニダード・トバゴ代表 2－1 バミューダ代表

ジャマイカ代表 0－0 キュラソー代表

▼グループC

コスタリカ代表 0－0 ホンジュラス代表

ハイチ代表 2－0 ニカラグア代表

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

▼グループA

1位 パナマ代表（12／＋5）

2位 スリナム代表（9／＋3）

3位 グアテマラ代表（8／＋1）

4位 エルサルバドル代表（3／－9）

▼グループB

1位 キュラソー代表（12／＋10）

2位 ジャマイカ代表（11／＋8）

3位 トリニダード・トバゴ代表（9／＋1）

4位 バミューダ代表（0／－20）

▼グループC

1位 ハイチ代表（11／＋3）

2位 ホンジュラス代表（9／＋3）

3位 コスタリカ代表（7／＋2）

4位 ニカラグア代表（4／－8）

▼各グループ2位（上位2カ国が大陸間プレーオフに進出）

1位 ジャマイカ代表（11／＋8）

2位 スリナム代表（9／＋3）

3位 ホンジュラス代表（9／＋3）

※グループ内の全試合における総得点の差で2位、3位が決定。（スリナム代表が9得点、ホンジュラス代表は5得点）