大谷翔平 最新情報



MLB公式サイトは18日（日本時間19日）、大谷翔平選手ら日本人選手5名が出場したロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブスの東京開幕シリーズを描くドキュメンタリー映画「ホームカミング：ザ・東京シリーズ」が、来年2月に公開されると発表した。





東京開幕シリーズは3月18日・19日に東京ドームで開催され、開幕戦ではドジャースの山本由伸投手とカブスの今永昇太投手が先発登板。大谷選手と鈴木誠也選手も試合に先発出場した。







第1戦では山本投手が5回1失点の好投を見せ、大谷選手も2安打2得点と活躍し、ドジャースが勝利。第2戦ではドジャースの佐々木朗希投手が先発し、大谷選手が今季1号本塁打を放つなど、ドジャースはカブス相手に2連勝で今シーズンの好スタートを切った。



ドキュメンタリー映画は来年2月23日・24日の2日間で劇場上映予定。日本人選手たちの活躍や、日本での熱狂的な盛り上がりをどのように映像化しているのか、ファンの期待が高まる作品となりそうだ。









【動画】大谷翔平ら躍動！東京開幕戦の熱戦を映画で体感！

MLBの公式Xより











Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki, Seiya Suzuki, and Shota Imanaga have all helped shape baseball’s evolution around the globe since the beginning of their careers. When the 2025 MLB season opened in Tokyo, their talents – and baseball’s stature within Japan's…

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】