横浜DeNAベイスターズは18日、颯投手の登録名と背ネームを下記の通り変更すると発表した。

【登録名】変更前：颯 → 変更後：中川颯

【背ネーム】変更前：HAYATE → 変更後：N.HAYATE

今季は27試合に登板し、0勝1敗2ホールド、防御率1.93をマーク。貴重なサブマリン投手として、ブルペンを支えた。

登録名を変えて迎える来季は、相川亮二新監督の下、さらなる活躍が期待される。

