横浜DeNAベイスターズは18日、颯投手の登録名と背ネームを下記の通り変更すると発表した。
【登録名】変更前：颯 → 変更後：中川颯
【背ネーム】変更前：HAYATE → 変更後：N.HAYATE
今季は27試合に登板し、0勝1敗2ホールド、防御率1.93をマーク。貴重なサブマリン投手として、ブルペンを支えた。
登録名を変えて迎える来季は、相川亮二新監督の下、さらなる活躍が期待される。
【関連記事】
【了】
横浜DeNAベイスターズは18日、颯投手の登録名と背ネームを下記の通り変更すると発表した。
【登録名】変更前：颯 → 変更後：中川颯
【背ネーム】変更前：HAYATE → 変更後：N.HAYATE
今季は27試合に登板し、0勝1敗2ホールド、防御率1.93をマーク。貴重なサブマリン投手として、ブルペンを支えた。
登録名を変えて迎える来季は、相川亮二新監督の下、さらなる活躍が期待される。
【関連記事】
【了】
本記事は「ベースボールチャンネル」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。