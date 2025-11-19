「長所は魅力的だが」村上宗隆、高額な契約金がネックに？　米メディアが…

村上宗隆 最新情報

25歳の村上宗隆内野手が、今オフにポスティング公示されたことで、複数のMLB球団から注目されている。ただ、想定される契約金通りであれば、トロント・ブルージェイズにとって理想的な補強選手とは言えないと、米メディア『ジェイズジャーナル』が報じている。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

腹斜筋の負傷で出場数は限られたが、それでもNPB全体の本塁打ランキングでトップ5に入るほどの爆発力を見せた。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、その圧倒的なパワーは魅力的に映る。

しかし、その一方で、同メディアは「守備力には不安がある。

最大の問題は、メジャー級の速球に対応できない可能性があることと、三振が非常に多いことだ。

彼の長所は確かに魅力的だが、報じられている契約金額を考えると、ア・リーグ優勝を勝負強さとコンタクト能力の高さで勝ち取ったブルージェイズにとって、本当に適した補強と言えるのだろうか？」と疑問を投げかけている。

もし、村上の契約金が8年総額1億8000万ドル（約279億円）になる場合、それがネックとなるかもしれない。

