ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季の中盤から二刀流に復帰し、投打で圧倒的な活躍を見せた。最終的にナ・リーグMVPを満票で受賞し、早くも来季に向けたプランについて語っている。米メディア『ドジャース・ネイション』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

打者・大谷は、本塁打55、打点102、盗塁20、得点146、OPS1.014と圧巻の成績を記録。投手としても14試合に先発し、防御率2.87、奪三振62と、限られたイニングながら存在感を示した。

大谷加入後のドジャースは2年連続でワールドシリーズ制覇を達成し、チームはすでに3連覇に向けて動き出している。

来季に向けて大谷は「シーズン開幕からマウンドに立つつもりだ。とにかく1年間健康でいること、シーズンの始まりから終わりまで投げられる状態を保つことが一番大事だ」と語っている。

来季の大谷にかかる期待についてマルティネス氏は「ポストシーズンには完全に調整が整い、投球数制限がなくなった。ドジャースファンは、この二刀流のスターのフルシーズンを目の当たりにすることになる。来季が待ち遠しくてたまらない」と言及した。

