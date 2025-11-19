「エース級のポテンシャル」千賀滉大、他球団で再出発か！？　理想的なト…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手が、今オフにトレード要員として放出されるとの見方が強まっている。それが実現することを想定し、米メディア『ヤードバーカー』が移籍先の有力候補を3つ挙げた。

今季の千賀は、前半と後半でまるで別人のようなパフォーマンスを見せている。

シーズン前半にはリーグトップの防御率1.47という圧倒的な数字を記録。

しかし、怪我で一度離脱すると、復帰後は成績が低迷し、マイナー降格の屈辱を味わっている。

ただ、同メディアは「今は価値が落ちているタイミングだが、それでも先発ローテーションの上位を任せられる可能性を秘めている。

フリーエージェント（FA）で同格の投手を獲得するよりも割安な存在として注目度は高い。

すでに複数の球団が関心を示している」と伝え、むしろ“掘り出し物”としての魅力度が増したとの見解を示した。

千賀の有力なトレード移籍先としては、サンディエゴ・パドレス、ボルチモア・オリオールズ、デトロイト・タイガースの3つを選出。

ダルビッシュ有投手が在籍するパドレスについては「パドレスもメッツ同様、ローテーションの全面的な作り直しが必要なチームだ。

特にパドレスはメッツほど内部の選択肢が豊富ではない。

ディラン・シース、マイケル・キングは残留の可能性が低い。

ダルビッシュは肘の手術で2026シーズンを欠場する。

つまり、ニック・ピベッタの後ろを任せられる投手が少なくとも2人必要だ。

千賀はその1人として理想的。

年俸1500万ドル（約23億3000万円）は、財政的に苦しいパドレスでも十分払える額だ。

さらに、2028年には1500万ドルの球団オプションが付帯しているため、3年間の契約延長が可能。

ロサンゼルス・ドジャースを蹴散らし、ポストシーズンを勝ち進むことを目指すパドレスにとって、まさに千賀はエース級のポテンシャルを秘めた選手と言える」との見解を示した。

