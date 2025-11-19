鹿児島県阿久根市(あくねし)は、東シナ海に面した約40キロメートルにも及ぶ美しい海岸線を有し、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が自慢のまち。全国に“食のまち阿久根”として知られており、多彩な食のイベントが開催されています。

今回は、阿久根市の冬の一大イベント「あくねボンタンロードレース大会」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

たくさんのおもてなしでお迎え! 「第42回 あくねボンタンロードレース大会」について

第42回 あくねボンタンロードレース大会

・開催日時：令和7年12月7日(日)

・開催場所：阿久根総合運動公園陸上競技場

・アクセス：【車】阿久根駅(肥薩おれんじ鉄道)から約5分

【公共交通機関】阿久根駅(肥薩おれんじ鉄道)からバス(南国交通)にてグランド入口(阿久根)下車、徒歩約5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

※参加受付は終了しています。

昭和59年の第1回大会開催以来、40年以上にわたる長い歴史を誇る「あくねボンタンロードレース大会」。今年で42回目を迎える、黄色く実ったボンタンに彩られた阿久根路を全国各地から集まったランナーが駆け抜けるマラソン大会です。

ロードレースの参加資格は、小学生以上の男女。3km、5km、10km、ハーフマラソンの4コースから選べ、健康で体力に自信のある人なら誰でも参加できます。記録に挑戦する人から、家族や仲間同士の交流を深めながら走りたいという人まで、自分のペースでレースを楽しむことができるのが特徴です。

沿道の声援を背に受けるコースは、豊かな自然にあふれ、旬のボンタンの甘酸っぱくてさわやかな香りが広がります。

ゴールインを果たしたランナーには、うれしいおもてなしがいっぱい! 着順ごとに行われる空くじなしの抽選会では、ボンタンをはじめとした地元の農産物や焼酎などの特産品が当たるそうです。

そのほか、できたてのきびなご汁、焼き立てのイワシの干物やふかしたサツマイモ、漬物なども振る舞われます。まちの旬の味覚に舌鼓を打ちながら、充実感と達成感を味わうことができるのも本大会の醍醐味なのだとか。

自治体からのメッセージ

阿久根市は東シナ海と雄大な山々に面した、自然豊かなまちです。そのため、新鮮な魚介類や山の幸をいいとこどりした、食のまちとしても知られています。美しい自然が生み出す特産品の数々は、どれをとっても魅力あふれるものばかり! 熟練の職人が作り出すこだわりの逸品は、一度食べればきっと忘れられない味になります。自然と人、そして長い歴史が織りなす、「みどこい」あふれるまち阿久根市をぜひよろしくお願いします!

阿久根市のふるさと納税返礼品について

まちの恵まれた自然の中で育った果実の王様「ボンタン」でつくられた伝統的なフルーツ菓子、阿久根近海で獲れた新鮮なキビナゴを紹介します。どちらも阿久根市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

南国銘菓! 果実の王様ぼんたん漬(舟切・180g入×8袋)

・提供事業者：泰平食品有限会社

・鹿児島県阿久根市大川8370

・内容量：ぼんたん漬(舟切)180g入×8袋

・寄附金額：1万円

冬に収穫したボンタンの厚めの中果皮を糖蜜で煮込んだ鹿児島伝統のフルーツ菓子「ぼんたん漬」です。ボンタン特有の苦味がほんのり、外はカラッと中身はしっとりとした食感を楽しめます。

鹿児島県産! 阿久根のきびなごお刺身セット(計160尾)

・提供事業者：有限会社椎木水産

・鹿児島県阿久根市波留5601-5

・内容量：きびなご刺身(冷凍)40尾パック×4パック

・寄附金額：1万円

阿久根近海で獲れた新鮮なキビナゴを、その日のうちに刺身に加工。“食べる人のこと”を想いながらつくられた、自慢の逸品です。

今回は鹿児島県阿久根市のイベント「第42回 あくねボンタンロードレース大会」と、人気の返礼品を紹介しました。初心者から本格的な走りを行っている人まで楽しめるまちの冬の一大イベント。小学生から高齢者まで、例年2,000名を超える参加者が集まるのだとか! ゴール後のあたたかいおもてなしもうれしいです。気になる人は、一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者