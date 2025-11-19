「FA市場を深追いしない」今永昇太、QO受諾でカブス残留！　期限最終日に…

今永昇太 最新情報

今オフにフリーエージェント（FA）になった32歳の今永昇太投手が、シカゴ・カブスから提示された2220万ドル（約34億4000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受諾し、来季も同球団でプレーを続けることになった。米公式サイト『MLB.com』が報じている。

最初にカブスが3年総額5700万ドル（約88億4000万円）の球団オプションを破棄し、次に今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約23億3000万円）の選手オプションを行使しなかった。

そのため、今永に複数の移籍先候補が浮上し、来季は別のチームでプレーするとの見方が強まることになる。

ただ、カブスが次の一手としてQOを提示したことで、今永は18日（日本時間19日）までに承諾するか拒否するかを決断することになっていた。

そして、同メディアによると「今永がカブスから提示された1年総額2220万ドルのQOを受諾し、少なくとも2026シーズンまではカブスに残ることになった」という。

続けて「今永はFA市場を深追いしない道を選んだ」とし、

「今永側には市場の状況を見極める時間があり、最終的にQOを受諾する判断を下した。

これは、当初の契約で想定されていた2026年の年俸より680万ドル（約10億5000万円）の昇給となる。

また、来オフにはQOなしでFAになる権利も得られる」と伝えている。

