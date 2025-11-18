大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン外野手が右足首手術を受けることが明らかになっている。来季にどのような影響を及ぼすのか心配されるところだが、ブランドン・ゴームズGMは戦線復帰を焦るつもりはないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ゴームズGMはラスベガスで行われたGM会議で、エドマンが間もなく手術を受けることを明らかにした。どのような手術を受けるのかは明言しなかったが、スプリングトレーニングまでに回復できると見込んでいると述べた。しかし、南カリフォルニアニュースグループのジェフ・フレッチャー記者によると、同GMは復帰に向けたプロセスを急ぐつもりはないと付け加えた」と言及。

続けて、「私たちは慎重に進めていく。当然だが、エドマンはまだ（手術を）受けていいない。なので、リハビリの過程に入った段階で、その可能性について検討していくことになる。そして、いつもどおり大局的な視点を持つこと、つまり10月（ポストシーズン）まで戦い抜くという最終目標を忘れないようにする」というゴームズGMのコメントを伝えている。

現段階ではエドマンは来季開幕には十分間に合う見込みのようだが、ゴームズGMは勝負どころで実力を発揮できるよう、状態をみながら慎重に調整を進めさせる方針のようだ。

