大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くと見られている。その中でトレードによる獲得候補として名前があがったのは、大谷翔平選手とMVP争いを繰り広げたニューヨーク・メッツのフアン・ソト外野手だ。米メディア『TWSN』のマリッサ・マイヤーズ記者が言及した。

メッツは再建を迫られているが、ソトの巨額契約が足かせとなり、抜本的な再編が進められない状況にある。そのため、ソトをトレードで放出する選択肢が浮上しているものの、その年俸を負担できる球団は限られている。

そこで、現実的な候補として挙げられているのがドジャースだ。ドジャースは2年連続でワールドシリーズを制し、3連覇を視野に入れる中で、両翼外野手の補強は喫緊の課題とされている。

ソトはキャリア通算で打率.282、出塁率.417、長打率.531と超一流の数字を誇り、本塁打244、打点697という実績が示すようにリーグ屈指の得点製造機だ。今季はやや成績を落としたとはいえ、本塁打43、打点105を叩き出している。

急浮上した超大型トレードの案についてマイヤーズ氏は「ドジャースには十分な資金力がある。今オフに王朝構築の目標をさらに確固たるものにするための大型補強があるとすれば、それはソトのようなスター選手の獲得だ」と言及した。

