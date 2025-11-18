史上最多48カ国が参加するFIFAワールドカップ26。アメリカ、カナダ、メキシコと史上初の3カ国共催のビッグトーナメントが2026年6月11日から7月19日にかけて行われる。

史上最速で8大会連続8度目の出場を決めていた日本代表。18日のボリビア代表戦を3ー0の完封勝利で終え、3連勝で2025年の活動は終了。ワールドカップイヤーとなる2026年は、3月の活動が最後となり、テストマッチを経て本大会へと入っていく。

世界各地でも予選が佳境を迎え、続々と出場国が決定している中、12月には組み合わせ抽選会が開催。改めて抽選会についておさらいしたい。

■開催スケジュール

組み合わせ抽選会は12月5日（金）の9時、日本時間の26時からワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで行われる。

■抽選方式

抽選会までに決定する出場国は48カ国中42カ国。ヨーロッパ予選のプレーオフで決定する4カ国、大陸間プレーオフで決定する2カ国は2026年3月までに決定するため、どのグループに割り当てられるかが決定する。

出場国は11月19日に発表される予定のFIFAランキングによって、4つのポットに12カ国ずつが分けられることに。各ポットから1カ国ずつがグループに振り分けられることとなる。なお、UEFA（ヨーロッパ）以外の地域は、グループステージで同居することはないため、例えばアジアの2カ国が同じグループに入ることなどはない。

また、開催3カ国はメキシコがグループAの1、カナダがグループBの1、アメリカがグループDの1に割り当てられることがすでに決まっている。

■ポット分け

「ポット1」には、アメリカ、カナダ、メキシコの開催3カ国が入り、予選を通過したFIFAランキング上位9カ国が入ることとなる。

現時点ではアルゼンチン、フランス、イングランド、ポルトガル、オランダ、ブラジル、ドイツ、クロアチア、モロッコが上位9カ国となっているが、スペイン、ベルギーが出場権を獲得すれば、クロアチアとモロッコは「ポット2」に回ることとなる。

なお、日本は10月のFIFAランキングで19位に位置しており、「ポット2」に入ることが濃厚に。全ては11月のランキングと出場国によって変わってくる。なお、「ポット4」にはヨーロッパのプレーオフで決定する4カ国と大陸間プレーオフで決定する2カ国の6枠が含まれている。

■ワールドカップ大会方式

当初は「3チーム×16グループ」という方式だったが、「4チーム×12グループ」へと変更。各グループの上位2チームと、3位チームの上位8チームがラウンド32に進出し、決勝トーナメントを戦う。

■出場決定国（34チーム／48チーム）

先述の通り、史上最多の48カ国が参加。これまでの32カ国から大幅に出場国が増加し、久々に出場権を掴んだチームなども多い

・AFC（アジア）：8枠＋PO1枠

日本代表（8大会連続 8回目）

イラン代表（4大会連続 7回目）

韓国代表（11大会連続 12回目）

オーストラリア代表（6大会連続 7回目）

ウズベキスタン代表（初出場）

ヨルダン代表（初出場）

カタール代表（2大会連続 2回目）

サウジアラビア代表（3大会連続 7回目）

・CAF（アフリカ）：9枠＋PO1枠

モロッコ代表（3大会連続 7回目）

チュニジア代表（3大会連続 7回目）

エジプト代表（2大会ぶり 4回目）

アルジェリア代表（3大会ぶり 5回目）

ガーナ代表（2大会連続 5回目）

カーボベルデ代表（初出場）

南アフリカ代表（4大会ぶり 4回目）

コートジボワール代表（3大会ぶり 4回目）

セネガル代表（3大会連続4回目）

・Concacaf（北中米カリブ海）：ホスト国3枠＋3枠＋PO2枠

カナダ代表（開催国／2大会連続 3回目）

アメリカ代表（開催国／2大会連続 12回目）

メキシコ代表（開催国／9大会連続 18回目）

・CONMEBOL（南米）：6枠＋PO1枠

アルゼンチン代表（14大会連続 19回目）

ブラジル代表（23大会連続 23回目）

エクアドル代表（2大会連続 5回目）

ウルグアイ代表（5大会連続 15回目）

コロンビア代表（2大会ぶり 7回目）

パラグアイ代表（4大会ぶり 9回目）

・OFC（オセアニア）：1枠＋PO1枠

ニュージーランド代表（4大会ぶり 3回目）

・UEFA（欧州）：16枠

イングランド代表（8大会連続 17回目）

フランス代表（8大会連続 17回目）

クロアチア代表（4大会連続 7回目）

ポルトガル代表（7大会連続 9回目）

ノルウェー代表（7大会ぶり 4回目）

ドイツ代表（19大会連続 21回目）

オランダ代表（2大会ぶり 12回目）

・大陸間プレーオフ：2枠

