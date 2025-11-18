ベッキー「泣きのお芝居の直後は集中しているから…」ずっとハマっている“パズルゲーム"スコアアップの意外なコツとは？

◆「パズルゲーム」にドハマり！
れなち：ゲストの皆さんに、その日の番組テーマについて伺っていて、今日のテーマが「ゲームのコツを教えてください」なのですが、ゲームはやられますか？
ベッキー：大好き！ 私にとっての息抜きになっていますね。
れなち：どのくらいやられているのですか？
ベッキー：毎日。まず朝起きて携帯を確認して、スマホゲームして「よし、今日も頑張るぞ！」って気合いを入れてから、朝ご飯を作り始めるくらい大事ですね。
れなち：何をやられるんですか？
ベッキー：パズル系です。「トゥーンブラスト（Toon Blast）」っていうクマがモチーフのパズルゲームがあるんですけど、それをやっています。大好き！
れなち：へえ！ 元々ゲーマーですか？
ベッキー：いや、パズルゲームだけです。
れなち：そうなんですね、ハマるきっかけは何かあったのですか？
ベッキー：パズルゲームは常に何かしらやっていて、前は違うパズルゲームをやっていたんですけど、友達が「『トゥーンブラスト』が楽しいよ！」って言ってくれて乗り換えた感じですね。
れなち：寝起きでやることで、頭の回転がガーッて上がりそうですね。
ベッキー：何でしょうね。（ゲーム中は）ボーッとしているような考えているような……でも、心がめちゃめちゃリラックスできるんですよね。仕事とか収録が終わったら、まずゲームする。
れなち：1回ゲームに集中することで、パッと解放されるみたいな感じなんですかね？
ベッキー：そうですね。
れなち：ちなみに、うまくなるといいますか、スコアが上がるコツはありますか？
ベッキー：たまにドラマに出させてもらうんですけど、そこで泣きのお芝居があったりするんですよ、それを撮り終えた直後にやる。そうすると、めっちゃ集中しているからすごく調子がいいんですよ。
れなち：そうなんですね！
ベッキー：（リスナーの）皆さんなら、例えば、大事な会議の後とか、“お客さんの対応を頑張ったな”って集中した直後にやるといいと思います。
