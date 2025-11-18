日本代表は18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表を3－0で下した。試合後、先制点を決めたMF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）がフラッシュインタビューに登場した。

試合は序盤の4分、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）のクロスボールから、鎌田が左足でボレーシュートを沈め、日本代表が先制。その後は停滞したものの、67分にFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）、MF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）、FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）を送り出すと、ここから流れが一変。71分、中村のポケット侵入から町野が追加点を奪うと、78分には巧みな足技から中村がトドメの3点目を奪い、3－0で勝利した。

試合後、鎌田は「ボランチでの出場でしたが、チームとしては常に『あそこに入っていけ』と言われています。タケ（久保建英）が良いクロスを上げてくれたので、良いゴールを取れて良かったです」と先制点のシーンを振り返る。個人として意識していたポイントは「ゴールやアシストを最近はできていなかったので、ボランチでプレーしようと、得点に絡めるようにやっていければ良いなと思っていました」と明かした。

また、鎌田は現在の日本代表について、「チームとして素晴らしい競争ができている」と語る。ボリビア代表とのゲームは、日本代表を率いる森保一監督にとって、通算100試合目のゲームだったが、「森保さんの100試合目という節目の試合を勝利で飾れて良かったなと思います」と喜んだ。

日本代表の2025年のスケジュールは今回の試合を持って終了。2026年最初のインターナショナルマッチウィークは3月に組まれている。いよいよ“ワールドカップイヤー”に突入するが、鎌田は「今日も温かく、熱い応援をありがとうございます。自分たちが目標としているワールドカップ優勝を達成できるよう、僕たちも頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします」とファン・サポーターへメッセージを送った。

【ゴール動画】開始4分で鎌田の左足ボレーが炸裂！