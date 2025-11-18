日本代表は18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦し、3-0で勝利した。

2025年は公式戦13試合を戦い、8勝3分け2敗。8大会連続8回目のFIFAワールドカップ出場権獲得、EAFF E-1選手権連覇、ブラジル代表戦初勝利など、実りある1年間となった。2025年の対戦成績、初招集された選手は以下の通り。

日本代表 2025年対戦成績まとめ

3月20日（木・祝）：vsバーレーン代表【2-0／◯】鎌田大地、久保建英

3月25日（火）：vsサウジアラビア代表【0-0／△】

6月5日（木）：vsオーストラリア代表【0-1／●】

6月10日（火）：vsインドネシア代表【6-0／◯】鎌田大地×2、久保建英、森下龍矢、町野修斗、細谷真大

7月8日（火）：vsホンコン・チャイナ代表【6-1／◯】ジャーメイン良×4、稲垣祥、中村草太

7月12日（土）：vs中国代表【2-0／◯】細谷真大、望月ヘンリー海輝

7月15日（火）：vs韓国代表【1-0／◯】ジャーメイン良

9月7日（日）：vsメキシコ代表【0-0／△】

9月10日（水）：vsアメリカ代表【0-2／●】

10月10日（金）：vsパラグアイ代表【2-2／△】小川航基、上田綺世

10月14日（火）：vsブラジル代表【3-2／◯】南野拓実、中村敬斗、上田綺世

11月14日（金）：vsガーナ代表【2-0／◯】南野拓実、堂安律

11月18日（火）：vsボリビア代表【3-0／◯】鎌田大地、町野修斗、中村敬斗

2025年通算：8勝3分け2敗

2025年 日本代表初招集選手一覧

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

▼DF

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

安藤智哉（アビスパ福岡）

綱島悠斗（アントワープ／ベルギー）

▼MF

平河悠（ブリストル・シティ／イングランド）

熊坂光希（柏レイソル）

三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）

佐野航大（NEC／オランダ）

俵積田晃太（FC東京）

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

久保藤次郎（柏レイソル）

田中聡（サンフレッチェ広島）

中村草太（サンフレッチェ広島）

宇野禅斗（清水エスパルス）

大関友翔（川崎フロンターレ）

斉藤光毅（QPR／イングランド）

北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）

▼FW

ジャーメイン良（サンフレッチェ広島）

原大智（京都サンガF.C.）

垣田裕暉（柏レイソル）

宮代大聖（ヴィッセル神戸）

山田新（セルティック／スコットランド）

後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）