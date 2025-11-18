山本由伸 サイ・ヤング賞3位で日本人初の快挙ならず「なんで?」日本人ファンが疑問に思う“意外な理由”とは？

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。2025年11月14日（金）放送回のコーナー「リポビタンD TREND NET」では、「日米の野球トピック」に注目。スポーツジャーナリストの生島淳さんが解説しました。米メジャーリーグ（MLB）は11月12日（日本時間13日）、今季のサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を発表しました。ナショナル・リーグ（NL）部門で、最終候補の3人に残っていた山本由伸投手（27＝ロサンゼルス・ドジャース）は3位となり、日本人投手としての初受賞とはなりませんでした。受賞者は、ポール・スキーンズ投手（23＝ピッツバーグ・パイレーツ）で、30人の記者全員の1位票を獲得する満票での受賞でした。山本投手は2025年シーズン、投球回数173回と3分の2、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振を記録しました。特に、被打率.183はメジャーリーグ全体で最も優秀な数字を残すなど、抜群の安定感を見せました。4月と9月の2度にわたって月間MVPに輝いたほか、自身初のオールスターゲームにも選出されるなど、開幕投手としてエース級の働きでローテーションを守り抜きました。サイ・ヤング賞は、全米野球記者協会（BBWAA）に所属する記者による投票（各リーグ30人）によって決まります。最も重要な注意点は、レギュラーシーズンの成績のみが対象となることです。この日の放送では、スポーツジャーナリストの生島淳さんがこの結果について解説しました。パーソナリティのユージが「山本投手、惜しくも日本人初の受賞とはなりませんでしたね」と切り出すと、生島さんは「パイレーツのポール・スキーンズが受賞しました。山本投手のワールドシリーズでの活躍を知る日本のファンは『え!? なんで？』と思われるでしょうが、これはレギュラーシーズン終了直後に記者投票がおこなわれるため、ポストシーズンの活躍は受賞評価の対象にならないんです」と説明。ユージが「なるほど！ ポストシーズンは（投票の対象に）入らないんですね」と確認すると、生島さんは「そうなんです。今年のポストシーズンでの山本のすごさは天下に知れ渡ったので、来年度以降、本命に挙げられていくと思います」と、今後への期待感を示しました。サイ・ヤング賞の投票では、各記者が1位から5位までを投票し、1位票に7点、2位票に4点、3位票に3点、4位票に2点、5位票に1点が配分され、合計点の最も高い投手が受賞者となります。満票で受賞したポール・スキーンズ投手は、防御率1.97、10勝10敗、187.2回、216奪三振という圧倒的な成績を残しました。投票結果の詳細は以下の通りです。●1位：ポール・スキーンズ投手（ピッツバーグ・パイレーツ）→1位票：30人（満票）、合計210点●2位：クリストファー・サンチェス投手（フィラデルフィア・フィリーズ）→30人全員から2位票を獲得、合計120点●3位：山本由伸投手（ロサンゼルス・ドジャース）→3位票：16人、4位票：11人、5位票：2人、合計72点今回の山本投手の3位は、過去の日本人投手の最高位に惜しくも届きませんでしたが、歴代で2番目の記録となります。ちなみに、これまでの日本人投手の最高位は「2位」で、ダルビッシュ有投手と前田健太投手の2名がランクイン。ダルビッシュ投手はテキサス・レンジャーズ時代の2013年（ア・リーグ）、シカゴ・カブス時代の2020年（ナ・リーグ）の2度、2位に輝きました。前田投手はミネソタ・ツインズ時代の2020年（ア・リーグ）に、同じく2位を記録しました。番組ではこのほか、来年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での日本代表（サムライジャパン）に現役日本人メジャーリーガーが参加するかどうかなどについても触れられ、来シーズン以降の山本投手のさらなる活躍に期待が寄せられました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1