ロサンゼルス・ドジャースは、カイル・タッカー外野手の獲得や大型トレードによる補強の噂があがっている。しかし、新戦力を補強する前にワールドシリーズ優勝メンバーの1人であるトニー・ゴンソリン投手をフリーエージェント（FA）とした。米メディア『ニュースウィーク』のザック・プレスネル記者が言及した。

ゴンソリンは今オフ、ウェーバー公示を経てFAを選択したことが発表され、ドジャースとの関係を断ったことが明らかとなった。

ゴンソリンは今年はじめに肘の手術を受けており、来季の復帰は難しい見込みだ。仮にシーズン後半に復帰できたとしても、来季は大谷翔平選手が序盤から二刀流として出場する見込みのため、登板機会は限られるだろう。

ただし、FA市場では新たな球団と複数年契約を結べる可能性はある。ベテランのゴンソリンに賭けようとする球団は現れるはずだ。

オールスターにも出場経験のあるゴンソリンの退団についてプレスネル氏は「現時点でドジャースに彼の居場所はない。球団は今後もFA市場で戦力補強を続ける見込みで、投手をさらに増強する可能性もある。肘の手術後に、彼のドジャースでの時間は終わったようだ」と言及した。

