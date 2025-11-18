大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。既に複数選手が獲得候補に挙がっているが、ニューヨーク・ヤンキースからフリーエージェント（FA）になっているデビン・ウィリアムズ投手については争奪戦を戦う必要がありそうだ。米メディア『エッセンシャリースポーツ』が報じた。

ウィリアムズは今季防御率4.79と安定感を欠いたが、昨季までは3年連続で防御率1点台と確かな実力を持つ。もし獲得できれば不安定なブルペンが強化され、大谷ら先発陣の負担も軽減することが見込まれる。

同メディアは「厳しいシーズンを過ごしたにもかかわらず、ウィリアムズはFA市場で依然として注目を集めている。ジアスレチックのウィル・サモン記者によれば、ドジャース、ボストン・レッドソックスなどの球団が関心を示していると報じられている。巨額契約を結ぶとは誰も予想していないが、1年契約で実力を証明する機会を与えるという低リスクな賭けに出る球団が現れる可能性は高い」と言及。

続けて、「ドジャースはカービー・イェーツ投手とタナー・スコット投手がともに不振だった。そのため今回は、スコットのような長期契約を結ぶ代わりに、短期・低リスクでポテンシャルのある契約を好むかもしれない。一方、ウィリアムズの空振りを誘う球威と厄介なチェンジアップを考えれば、レッドソックスは彼をハイレバレッジな場面での復活候補と見なす可能性が高い」と指摘している。

