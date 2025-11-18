マネービギナーにとって、お金の管理は至難の業。しかし、お金を呼び寄せるためには、お金の管理ややりくりは大切です。今回は誰もが必ず使う「財布」の管理術について紹介します。

◆お金を呼び込みたいなら、整理整頓を心がけよう

お財布は、お金にとっての家でもあります。実際にセレブはお財布の中身がスッキリとまとまっていることが多いのです。

つまり、お財布の中身が整理されていないと、お金が貯まりにくいということになります。

家が散らかっていると、金運は逃げてしまうと聞いたことがあると思いますが、お財布も同じ。「お金の家」なのですから、その家が散らかっていては、運気そのものを上げるどころか、下がってしまってもしかたがありません。

お財布が整理されていない場合、現実問題として、今いくら持っているのかも分からず、何となくお金を使ってしまい、気づいたらお金が減っていたという事態になることもあります。

お財布を整理することは、運気をアップさせるだけでなく、うっかり使ってしまうというミスも防ぐことにつながります。

また、使わないクーポン券や用が済んだ買い物のレシートは、すぐに処分しましょう。これからも使うクーポンなら管理する、レシートはできるだけ早く取り出し、家計簿などに記入して早めに処分することを心がけてください。

◆誰でもできる、金運を呼び込むお財布管理術

「お財布で金運アップをすること＝整理をすること」とも言い換えられるほど、整理は大切です。整理するときには、金種別に一万円札、五千円札、千円札それぞれにまとめて順番に収納します。こうすることでいくらあるのかがすぐに把握できますし、何円札が何枚残っているのかが一目瞭然！ 使い過ぎ防止にも役立ちますよ。

また、お財布の中はキレイに整理整頓しているにも関わらず、お札がヨレヨレになっている人もいます。

お金持ちやセレブが現金を使うときには、新札がほとんどです。新札を使うと、お店の人はその相手に対して特別感を抱きますし、使う自分も気持ちよいものです。高級店になればなるほど、お釣りは新札で返ってくる確率は高くなります。両替は一定の枚数まで無料でできますので、時間があるときに新札に両替しておき、特別感を味わい、金運も引き寄せてしまいましょう。

クーポン券やポイントカードなどは、別途カードフォルダーで管理しましょう。慣れないうちは面倒に思えるのですが、財布の見た目がスマートになりますし、ポイントカードをカードフォルダーに入れて持ち歩けば、必要なときに使うことができます。使わないときにはフォルダーを持たなくてもOKですので、荷物も減ります。

なお、カードフォルダーは100均等で買えます。準備してみてくださいね。

◆お財布に入れておくべき金額とお札について

お金があればあるほど使ってしまう人なら、1週間ではいくら必要なのかを考えて、必要な分だけ財布に入れておくとよいでしょう。また、使い過ぎの傾向がある人は、お財布にクレジットカードを入れておかないのもよいですね。

また、新入社員等のマネービギナーの場合、お金を余分に持っていないと心配と言う人もいるかもしれませんが、周りにいる仲間は同じような状況のビギナーばかり。余計に持ち歩くことの方がリスクになってしまいます。あらかじめ決まっている飲み会や食事会のときのみ、必要な分のお金を用意しておけばよいのです。

急な飲み会のお誘いがあったときには、今その誘いに乗ったら給料日までお金が足りるのか？本当に参加したいのか？を考えて行動しましょう。そうすることで、「あのとき、行かなかったら……」という後悔もありません。

たかが財布と思うかもしれませんが、使い方ひとつで金運は変わりますし、無駄遣いを減らすこともできます。お金を呼び込むためにはお金の流れを把握すること、本当に必要なことに使っているのかを知ることが大切です。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

