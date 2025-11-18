「ゲレンデで周りと差をつけたい！」「最高のウェアでスノボを楽しみたい！」そんなあなたの願いを叶える、とっておきのニュースが飛び込んできました！昨年、発売と同時に即完売を記録し、スノーボードシーンに一大旋風を巻き起こした人気ブランド「BOARDEE（ボーディー）」が、今年もモデル・タレントのゆうちゃみさんをアンバサダーに迎え、待望の新作コレクションを発表しました！



一体なぜBOARDEEはこれほどまでに多くのスノーボーダー、特に若い世代から熱狂的に支持されるのでしょうか？その秘密を、私が徹底的に深掘りしてご紹介します。今年の冬、ゲレンデの主役はあなたかもしれません！



## ゲレンデを彩る！BOARDEEが今年も魅せる新・冬スタイル



今年の冬も、ゲレンデは一段と熱くなりそうです！昨年、発売と同時に売切れが続出し、スノーボード業界に一大ムーブメントを巻き起こした「BOARDEE」が、なんと今年もモデル・タレントのゆうちゃみさんをアンバサダーとして迎えました。このニュースに、昨年乗り遅れた人も、新しいスタイルを求める人も、誰もが胸を躍らせていることでしょう！





ゆうちゃみさんが今年も「BOARDEE」の顔に！



### 昨年即完売！BOARDEEが選ばれる3つの理由



BOARDEEのコンセプトは「ハイブランドのハイパフォーマンスを気楽なスタンスで」。これこそが、多くのスノーボーダーに刺さる最大の魅力だと私は感じています。



#### 1. 機能性とファッション性の完璧な融合

「スノボウェアって、機能性を求めると高価になりがちだし、かといって安価なものだとデザインがいまいち…」そんな悩みを抱えていた人にとって、BOARDEEはまさに救世主のような存在です。一般的なスノボウェアは、機能性を追求するとデザインが画一的になりがちですが、BOARDEEは流行のファッションを巧みに取り入れ、ゲレンデでも街中でも映えるデザインを実現しています。



#### 2. どんな雪山も安心！驚きの耐水圧20,000mm

見た目だけではありません。ウェアには耐水圧20,000mmという高性能素材が採用されています。これは、大雨や湿った雪の中でも水が染み込みにくいことを示し、どんなコンディションの雪山でも安心してライディングを楽しめる証拠です。ゲレンデで突然の吹雪に見舞われても、頼りになる相棒となってくれるでしょう。



#### 3. 若者にも優しい、手の届きやすい価格帯

これだけの高い品質とデザイン性を持ちながら、その価格帯が若年層やスノボ初心者でも手に取りやすいという点も、BOARDEEが選ばれる大きな理由です。高い品質を手の届きやすい価格で提供し、しかもおしゃれ。昨年、ゆうちゃみさんのアンバサダー就任をきっかけに人気が爆発し、発売直後から売切れが続出したのも納得ですよね！





BOARDEEの最新コレクションを着用するゆうちゃみさん。ピンクのウェアも可愛い！



### あなたの個性が輝く！2025-26シーズン新作ウェアの進化



今年のBOARDEEは、さらに「ゲレンデでも自分らしく」を追求しています。なんと、2025-26シーズンはシルエットバリエーションが大幅に拡充されました！



オーバーサイズ

スタンダード

スリムフィット



着る人のスタイルや好みに合わせて、この3種類のシルエットから選べるようになりました。私も普段のファッションで、その日の気分によってゆったりした服を選んだり、すっきりした服を選んだりするように、ゲレンデでも自分のこだわりを表現できるのは最高ですよね。



今回のアンバサダー就任にあたり、ゆうちゃみさんも様々なシルエットのウェアを着こなしたフォトセッションを実施したそうです。そして、ゆうちゃみさんのコメントにもあるように、デザインのバリエーションも非常に豊富です。



> 「今年のウェアもほんまに可愛くておしゃれで、撮影が楽しかったです！自分のスタイルに合ったシルエットがあるのはもちろん最高なんですけど、個人的にはヒョウ柄のウェアがあったのがめっちゃテンション上がりました！ もちろん着ました(笑) そんなヒョウ柄ウェアを私が着ている写真や動画も公開されているので、是非見て欲しいです！」



ヒョウ柄のウェア、気になりますよね！私もぜひ実物を見てみたいです。ゲレンデで目を引くこと間違いなしのアイテムは、トレンド感度の高いスノーボーダーにとって見逃せません。





選べるシルエットで「ゲレンデでも自分らしく」を実現するBOARDEEの最新コレクション





ゆうちゃみさんお気に入りのヒョウ柄ウェア！大胆なデザインでゲレンデの注目を独り占め！



### ウェアだけじゃない！全身トータルコーディネートで差をつける



BOARDEEの魅力はウェアだけに留まりません。スノーボーディングに必要なグローブ、ゴーグル、そして便利なオールインワンケースといった周辺アクセサリーも幅広く展開しています。



「せっかくなら、ウェアと小物もトータルコーディネートしたい！」そんな願いを叶えてくれるのがBOARDEEのコレクション。全身の装備を一つのブランドで揃えられるので、初めてスノーボードに挑戦する方でも迷うことなく、統一感のあるスタイリッシュなギアを揃えることができますよ。





充実したラインナップのBOARDEE最新コレクション (1)





充実したラインナップのBOARDEE最新コレクション (2)





BOARDEEはウェアだけでなく、ゴーグルやグローブ等幅広く展開している。



## BOARDEEの世界を体験！購入＆スペシャルコンテンツガイド



今年の冬、BOARDEEのウェアでゲレンデを駆け抜けたいと思ったあなた！すぐにチェックできるよう、購入方法やスペシャルコンテンツの情報をまとめました。



### BOARDEEが提案する、新しいスノボの楽しみ方



BOARDEEが提案するのは、単なるスノーボードウェアではありません。それは「ファッションと機能性の融合*」によって、スノーボードをもっと自由に、もっと自分らしく楽しむための新しいスタイルだと私は感じました。



「高品質なものを手の届きやすい価格で」という姿勢は、特に若者や、これからスノーボードを始めたいと考えている層にとって非常に魅力的です。そして、ゆうちゃみさんのようなトレンドセッターをアンバサダーに起用することで、スノーボードというスポーツが持つファッション性やライフスタイルとしての魅力が、より多くの人に届くはずです。



今年の冬、ゲレンデでひときわ輝くのは、BOARDEEのウェアに身を包んだあなたかもしれません。ぜひこの機会に、自分らしい一着を見つけて、最高の冬を楽しみましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。