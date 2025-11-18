今日の運勢は？ ★11月19日（水）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月19日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月19日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？純粋な気持ちを持って物事に取り組みたいと思うようです。良いなと思ったものは積極的に取り入れてみましょう。対人関係にも良い変化が。今までとは違ったコミュニケーションを心がけると◎気持ちが落ち着いていて、余裕がある一日になりそう。後輩などをサポートするのも◎相手とじっくり向き合うと、あなたにとっても学びがあるようです。夜は自分の時間を楽しんで。学ぶことが楽しい一日になりそう。自分のなかで新たな着眼点ができるので、発想も豊かになるようです。空いている時間も仕事などに関する勉強をすると◎ライバルを出し抜けるかも。長所がいきてくるようです。もし困っている人がいたら声をかけるなど、周りに目を向けてみると良いでしょう。努力を惜しまなければ運気アップにも繋がっていくようです。好きな人と同じ趣味を持ったり、習い事をしたりすると◎ 勉強を相手から習うのも良いでしょう。ちょっと専門的な話をしてみるのもアリ。お互いにもっと相手のことを知りたいと思えるようです。ポジティブな気持ちになりやすく、どんなことでも頑張れそう。家族や友人との交流もあり、自分を応援してくれる人に対して感謝の気持ちもわいてくるようです。素直に伝えるようにしてみて。マンネリ気味なことがあるならば、思いきってファッションやメイクなどを変えてみると◎トレンドのものを自分なりにアレンジすると良いでしょう。気分が変わると、ニガテなことにも挑戦したくなりそう。なんだか集中力が続かないときは掃除をしてみて。住まいを居心地良いものにすると、心の充実度も上がるようです。生活感のあるものは収納するなどして、目につかないようにすると良いでしょう。今日は、相手のペースに合わせる方が上手くいくようです。焦ってしまいそうなときは、一呼吸おくようにしましょう。甘い香りや飲み物をいただくのも◎気分が上向きになるようです。ニガテなものでも最後まで取り組むと◎いつの間にか力がついて、成果が出てくるようです。その成果をもとにステップアップしていきましょう。やがてあなたが本当にやりたかったことができるようになるかも。次から次へと用事ができるなど、忙しくなりそう。求められると頑張れるようですが、無理をしすぎるのはキケン！こらえていた感情が破裂してしまう前に、リフレッシュ休憩を。ルーティンワークが続いてしまうと、別のことがしたくなるかも。そんなときにかぎって儲け話などを聞き、羨ましくなる可能性がある。すぐにでもやりたくなりそうですが、冷静になって判断してみましょう。旬の野菜やフルーツを沢山食べるようにしましょう。お肌の調子なども良くなり、ますます好調になりそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。