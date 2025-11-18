◆キリンチャレンジカップ2025

会場：国立競技場（東京都）／11月18日（火）19時15分キックオフ

キリンチャレンジカップ2025のボリビア代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

今年6月をもって閉幕したFIFAワールドカップ26アジア最終予選において、日本代表はグループCを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。以降、7月には国内組のみの編成で東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会を戦ったあと、9月にはFIFAワールドカップ26共催国のアメリカ合衆国へ遠征し、10月は国内で“南米勢”との2連戦を戦っていた。

今月は14日に『豊田スタジアム』にてキリンチャレンジカップ2025の1試合目を行い、MF南野拓実（モナコ／フランス）とMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）のゴールで、ガーナ代表を2－0で下していた。同試合から中3日、2025年のラストマッチとなる一戦では、FIFAワールドカップ26南米予選を7位で終え、来年3月に行われる大陸間プレーオフへの出場圏を手にしたボリビア代表と相まみえる。

日本代表を率いる森保一監督は、ガーナ代表戦からスターティングメンバーを7名変更。キャプテンのMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）を筆頭に、DF菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）、DF板倉滉（アヤックス／オランダ）、DF瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）、FW前田大然（セルティック／スコットランド）、FW小川航基（NEC／オランダ）が新たに先発に入った。並びはお馴染みの「3－4－2－1」と予想される。

ボリビア代表戦はこのあと19時15分キックオフ予定。試合の模様はTBS系列にて全国生中継され、TVerでのライブ配信も行われる。

◆◼︎日本代表 スターティングメンバー

▼GK

1 早川友基（鹿島アントラーズ）

▼DF

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

▼MF

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

▼FW

19 小川航基（NEC／オランダ）

◆◻︎日本代表 控えメンバー

▽GK

12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）

▽DF

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

16 安藤智哉（アビスパ福岡）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF／FW

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

7 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）

26 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

